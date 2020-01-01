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Выдержит ли мост да Винчи машину: Эксперименты

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Мост из бревен собирается без единого гвоздя.
Выдержит ли мост да Винчи машину: Эксперименты

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Леонардо да Винчи был великим художником, скульптором, архитектором, механиком и инженером. А один из его проектов, который он предложил для турецкого султана Баязета II, стал прорывом для архитектуры того времени. Сам мост не построили, но его чертежи сохранились, и совсем недавно такой мост создали. Но любители во всем мире делали небольшие копии такого моста, чтобы убедиться, что он действительно прочный.

Блогеры из GopherVid решили сделать такой мост и проехать по нему на машине. Выдержит ли мост?

Напомним, ранее блогеры показывали, как сделать самую дорогую воду.

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Теги: видео, эксперименты
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