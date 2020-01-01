Apple закрывает фирменные магазины из-за коронавируса

Это уже второе закрытие за год.

В эти выходные Apple решила закрыть все свои магазины в Калифорнии, в том числе в районе залива Сан-Франциско. Это произошло после того, как на прошлой неделе компания начала закрывать магазины в Лос-Анджелесе, в результате чего их число выросло почти до 100.

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На данный момент гигант из Купертино закрыл все свои розничные магазины в Калифорнии. Тем не менее, забирать продукцию по предзаказу все еще можно до 22 декабря 2020 года. К сожалению, в настоящее время неизвестно, когда эти магазины снова откроются, однако подтверждено, что они будут закрыты в праздничные дни.

Точно так же Apple закрыла магазины в Теннесси и другие магазины, которые также находятся в карантинной зоне в Великобритании. Кроме того, на прошлой неделе компания закрыла 18 магазинов в Германии и Нидерландах, а на этой неделе также будут закрыты дополнительные магазины в Мексике и Бразилии. Магазины Apple, все еще открытые в США, теперь работают только в ограниченном количестве.

С июня компания начала повторно открывать магазины, но заявила, что они могут снова закрыться в соответствии с местными условиями и правилами. На данный момент все еще работают 400 магазинов, все из которых требуют носить маски и ограничивают количество посетителей.