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Как остановить время при помощи стробоскопа: Эксперименты

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Можно ли остановить время? Да, и это можно увидеть в эксперименте с помощью стробоскопа.

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В видео вы узнаете почему пропеллер замер на месте, что такое стробоскопический эффект и как работает бесконтактный тахометр. А также поговорим про то как измерить скорость вращения и что будет если частота вращения диска и частота стробоскопа будут одинаковые. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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