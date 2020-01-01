Новый картридж побил рекорды по плотности данных и емкости

Картридж с магнитной лентой может стать новым устройством для хранения данных.

Магнитная лента может показаться довольно устаревшей технологией хранения данных, но ее плотность и емкость по-прежнему трудно превзойти для крупных центров обработки данных. Теперь IBM и Fujifilm объединились для создания прототипа ленточного картриджа высокой плотности с рекордной емкостью 580 ТБ.

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Другие носители приходили и уходили, но магнитная лента использовалась в качестве носителя информации с момента ее изобретения в 1952 году. Это благодаря ее долговечности, плотности, низкой стоимости, долговечности, энергоэффективности и масштабируемости - но все эти статистические данные имеют конечно улучшился за десятилетия.

Новейшему прототипу картриджа удается сжать 317 гигабит на квадратный дюйм (6,45 кв. см) ленты, которая имеет толщину всего 4,3 микрометра и длину 1,3 км, если ее развернуть. Это в сумме дает огромную общую емкость данных, составляющую около 580 ТБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим рекордом IBM с 2017 года, когда она и Sony произвели картридж 201 Гбит на дюйм квадратный для емкости 330 ТБ.

(Слева) Вырез, показывающий различные слои структуры новой магнитной ленты, и (справа) сравнение частиц феррита бария (BaFe) и феррита стронция (SrFe). freepik.com

Основным усовершенствованием, позволившим создать новую пластинку, стал новый ленточный материал, разработанный Fujifilm. Большинство современных лент покрыты магнитными частицами феррита бария (BaFe), но на этот раз компания использовала новый тип частиц, называемый ферритом стронция (SrFe). Эти новые частицы занимают на 60 процентов меньше физического пространства, чем частицы BaFe, что позволяет втиснуть их большее количество в отрезок ленты. Новый немагнитный нижний слой также улучшает гладкость ленты, позволяя головке чтения / записи приблизиться.

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Роль IBM в прототипе заключалась в разработке этих головок чтения / записи, а также приводов и сервоприводов, которые ими управляют. Компания заявляет, что новые разработки позволяют позиционировать головки с точностью до 3,2 нм, что является мировым рекордом точности.

Эти ленточные картриджи будут особенно полезны для центров обработки данных, которые жизненно важны для обработки постоянно растущего объема данных, генерируемых, обрабатываемых, хранимых и передаваемых по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных.