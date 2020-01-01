SpaceX в последний момент отменил запуск ракеты с секретным спутником

SpaceX отменила запланированный запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником-шпионом для Национального разведывательного управления США из-за высокого давления в ускорителе второй ступени.

Запуск, получивший название NROL-108, должен был стартовать с площадки 39A Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде во время трехчасового окна запуска, которое открылось в 17:00 по Киеву 17 декабря. Следующая попытка запуска может произойти в пятницу, 18 декабря.

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Из-за временных погодных условий запуск был отложен на 45 минут, затем сотрудники SpaceX приостановили запуск за 1 минуту и ​​53 секунды до запуска. Команда запуска попыталась подготовить ракету для второй попытки во время сегодняшнего окна, но решила, что это невозможно.

"Во время обратного отсчета давление в баке с жидким кислородом верхней ступени было немного высоким, что привело к прерыванию работы", - сказал Энди Тран, руководитель производства в SpaceX, который комментировал запуск, во время прямой трансляции.

"Имейте в виду, что цель обратного отсчета - помочь нам выявить эти потенциальные проблемы до полета; транспортное средство и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии", - сказал Тран после объявления о задержке, но до того, как SpaceX завершила запуск в течение дня. "Такова природа пускового бизнеса".

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Прошло более часа после объявления о задержке для SpaceX и остальной части поддержки миссии, чтобы решить не предпринимать попытки запуска сегодня в оставшуюся часть окна запуска, которое длилось до 19:00 по Киеву.

"Есть тысяча причин, по которым запуск может пойти не так, и только один способ может пойти правильно", - сказал Тран после того, как команда решила отказаться от попытки запуска. "Это просто не было для нас сегодня в картах".

Поскольку запуск был отменен, резервное окно полета откроется 16:00 по Киеву в пятницу (18 декабря) и продлится три часа.

"У нас действительно есть хороший шанс отправить этот спутник NROL-108 на орбиту", - сказал Тран.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила спутники на старой ракете.