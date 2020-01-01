Замена встроенным веб-камерам: Обзор GXT 1160 Vero Streaming Webcam

Мы потестировали веб-камеру от Trust.

После многих лет тестирования ноутбуков мы заметили закономерность: встроенные веб-камеры — не самый лучший вариант. За небольшим исключением эти камеры выдают зернистое, размытое и блеклое изображение с недостаточной детализацией.

И если до этого года такие камеры были неизбежным злом и лишь дополнительной опцией, с момента начала пандемии они превратились из аксессуара для геймеров и стримеров во вполне востребованный гаджет, которым пользуется вся семья. Встроенные в монитор ноутбуков камеры оказываются не очень удобными, а постоянно держать телефон для конференции в Zoom просто утомительно.

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Как раз к нам на обзор попала камера GXT 1160 Vero Streaming Webcam от Trust.

Trust - это голландская компания, выпускающая доступный и широкий спектр продуктов, в том числе в рамках суббрендов Trust PC & Laptop, Trust Mobile, Trust Gaming и Trust Smart Home. В ее портфолио уже много камер, но GXT 1160 создана для веб-трансляций. Она имеет высокое разрешение до 8 мегапикселей (3840 x 2160). Микрофон встроен в камеру и идеально подходит для видеочата, потоковой передачи, игр, Twitch, Discord, YouTube. Одним из преимуществ этой камеры является автоматический баланс белого, который гарантирует четкое видео при любом освещении, а фиксированный фокус дает четкое и резкое изображение.

Характеристики

Разрешение видео: 1920x1080

Частота кадров (кадров/с): 30

Встроенный микрофон: есть

Сенсор: CMOS 8 МП

Угол обзора: 55 градусов

Тип расположения/крепления: настольное

Питание: от USB

Дополнительно: автоматический баланс белого, фиксированный фокус

Габариты: высота - 50 мм, ширина - 104 мм, глубина - 20 мм.

Общий вес 100 г

Дизайн

GXT 1160 Vero Streaming Webcam поставляется в коробке с изображением самой камеры и логотипом Trust. У камеры большой провод, который позволяет установить ее в удобном для вас месте. Вебку можно закрепить на монитор благодаря клипсе или просто установить на стол. Клипса имеет прорезиненную накладку, которая не дает скользить по поверхности.

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На корпусе есть две решетки, которые закрывают встроенный микрофон. Здесь он один, и, как показал тест, он находится с правой от глазка камеры стороны.

Сзади расположены вентиляционные решетки, которые, также являются больше декоративными: камера не греется, и на запись звука они не влияют.

Провод оказался довольно длинным и проблем с подключением не возникало: камеру можно установить как на ноутбук, так и на монитор.

Камера в работе

Подключение происходит сразу же при подключении. Дополнительно скачивать какие-то программы не понадобилось. Камеру протестировали на Windows 10 и Windows 7: драйвера устанавливались автоматически.

На Windows 10 камера GXT 1160 Vero Streaming Webcam проверялась в приложении Камера. Мы ее сравнили со встроенной. По фото видно, что вебка от Trust захватывает больше пространства и лучше передает свет и цвет.

На Windows 7 использовалась MyCam для сравнения встроенной камеры и GXT 1160 Vero Streaming Webcam. Разницу можно увидеть. Встроенная камера дала больше красноты и зернистости

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В мессенджерах на компьютере камера находилась сразу, лишь на ноутбуке нужно было выбирать, через какую камеру передавать изображение.

Также отлично камера работала и на Android TV. GXT 1160 Vero Streaming Webcam можно поставить пожилым родственникам на телевизор, чтобы общаться по Skype или другим мессенджерам.

Выводы

Камера GXT 1160 Vero от Trust будет отличной заменой встроенных вебок на ноутбуках или дополнением для компьютеров и телевизоров на Android. Благодаря микрофону в камере можно быстро и просто организовать видеовстречу или пообщаться в мессенджере. А простота в подключении делает ее хорошим вариантом для людей, не разбирающихся в компьютерных тонкостях.

Напомним, ранее мы сообщали, что программист создал шапку-невидимку для веб-камеры.