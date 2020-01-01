Исследование: Сколько зарабатывают украинские Youtube-блогеры

Учитывались только пожертвования в Patreon.

Подсчитаны блогеры, которые больше всего получают в Patreon igate.com.ua

Интернет-издание Tokar.ua провело расследование и узнало, сколько получают украинские авторы видеоконтента через сервис Patreon. Это краундфандиговый сервис, который позволяет жертвовать авторам разные суммы. Автор, при этом, может оставаться свободным от продюсеров, телеканалов или издательств и создавать все, что захочет, за счет сторонников.

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Итак, неудивительно, что сейчас все больше украинских каналов существует на средства из Патреона.

“Сложность заключалась в том, что нет какого-то одного места, где собраны именно украинские каналы, поэтому мы создали скрипт, нашел все страницы на украинском языке на сайте Патреон. Нашлось 268 аккаунтов, большинство из них - это youtube-каналы. Скрипт обработал все найденные страницы и для каждого канала получил название, сумму донатов и количество патреонов“, - пишут авторы исследования.

Все найденные каналы публикуют количество своих патреонов, поэтому составить этот топ было несложно.

Телевидение Торонто, это единственный канал, который имеет более 1000 подписчиков (1297 патреонив) Канал им. Т. Шевченко - 900 патреонов Сергей Притула - 838 патреонов. Макс Подзигун, фанат и комментатор гонок Формула-1, - 616 патреонов Skrypin.ua , авторский проект Романа Скрыпина - 488 патреонов. Сергей Стерненко - 480 подписчиков



Общий ТОП-20 по количеству патреонов выглядит вот так.

Топ по доходам

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34 из найденных каналов не публикуют доходов. В ТОП попали каналы, имеющие открытые данные. Итак, вот шесть топовых украинских каналов по доходам:

Сергей Притула - $9712 в месяц Телевидение Торонто - $7999 БФ «Вернись живым» - $4112 Skrypin.ua - $3495 Янина Соколова - $2732 Проклятый рационалист - $2059



Общий топ-20 каналов по доходам открытым данным выглядит так:

На первую двадцатку приходится более половины - а именно 57000 долларов ежемесячно. Суммарный бюджет всех каналов достиг $91 тыс. в месяц (как скрытые, так и открытые данные), а это более миллиона долларов ежегодно. Итак, да, вы не ошиблись, украинский YouTube благодаря своим зрителям имеет ежегодный бюджет, пересек отметку в один миллион долларов.

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Среднее пожертвование от одного человека составляет $5,80 в месяц. В список мы по понятным причинам не включали каналы и сайты, которые хотя бы частично не ведутся на украинском языке, а также те, что скрыли как количество патреонов, так и прибыли. Все данные собраны второго декабря, они постоянно меняются, поэтому ситуация сегодня может несколько отличаться.

В этом рейтинге учтены только украиноязычные каналы, которые получают доход, в том числе, и через Патреон. В общем же очень трудно подсчитать доходы украинских видеоблогеров, ведь многие создают контент с расчетом на русскоязычных пользователей.

Напомним, ранее мы рассказали, сколько можно заработать на Ютубе в Украине в 2021 году.