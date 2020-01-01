Исследование: Сколько зарабатывают украинские Youtube-блогеры
Интернет-издание Tokar.ua провело расследование и узнало, сколько получают украинские авторы видеоконтента через сервис Patreon. Это краундфандиговый сервис, который позволяет жертвовать авторам разные суммы. Автор, при этом, может оставаться свободным от продюсеров, телеканалов или издательств и создавать все, что захочет, за счет сторонников.
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Итак, неудивительно, что сейчас все больше украинских каналов существует на средства из Патреона.
“Сложность заключалась в том, что нет какого-то одного места, где собраны именно украинские каналы, поэтому мы создали скрипт, нашел все страницы на украинском языке на сайте Патреон. Нашлось 268 аккаунтов, большинство из них - это youtube-каналы. Скрипт обработал все найденные страницы и для каждого канала получил название, сумму донатов и количество патреонов“, - пишут авторы исследования.
Все найденные каналы публикуют количество своих патреонов, поэтому составить этот топ было несложно.
- Телевидение Торонто, это единственный канал, который имеет более 1000 подписчиков (1297 патреонив)
- Канал им. Т. Шевченко - 900 патреонов
- Сергей Притула - 838 патреонов.
- Макс Подзигун, фанат и комментатор гонок Формула-1, - 616 патреонов
- Skrypin.ua , авторский проект Романа Скрыпина - 488 патреонов.
- Сергей Стерненко - 480 подписчиков
Общий ТОП-20 по количеству патреонов выглядит вот так.
Топ по доходам
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34 из найденных каналов не публикуют доходов. В ТОП попали каналы, имеющие открытые данные. Итак, вот шесть топовых украинских каналов по доходам:
- Сергей Притула - $9712 в месяц
- Телевидение Торонто - $7999
- БФ «Вернись живым» - $4112
- Skrypin.ua - $3495
- Янина Соколова - $2732
- Проклятый рационалист - $2059
Общий топ-20 каналов по доходам открытым данным выглядит так:
На первую двадцатку приходится более половины - а именно 57000 долларов ежемесячно. Суммарный бюджет всех каналов достиг $91 тыс. в месяц (как скрытые, так и открытые данные), а это более миллиона долларов ежегодно. Итак, да, вы не ошиблись, украинский YouTube благодаря своим зрителям имеет ежегодный бюджет, пересек отметку в один миллион долларов.
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Среднее пожертвование от одного человека составляет $5,80 в месяц. В список мы по понятным причинам не включали каналы и сайты, которые хотя бы частично не ведутся на украинском языке, а также те, что скрыли как количество патреонов, так и прибыли. Все данные собраны второго декабря, они постоянно меняются, поэтому ситуация сегодня может несколько отличаться.
В этом рейтинге учтены только украиноязычные каналы, которые получают доход, в том числе, и через Патреон. В общем же очень трудно подсчитать доходы украинских видеоблогеров, ведь многие создают контент с расчетом на русскоязычных пользователей.
Напомним, ранее мы рассказали, сколько можно заработать на Ютубе в Украине в 2021 году.
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