Уничтожитель документов против продуктов: Эксперименты
Что будет, если пропустить через шредер колбасу, сыр или чипсы?
Наверняка вы видели в кабинете у бухгалтеров уничтожитель документов. Это устройство, которое мелко разрезает бумагу, чтобы невозможно было прочитать, что на ней напечатано.
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А что, если использовать его не совсем по назначению? И насколько толстую бумагу он сможет разрезать? Например, справится ли с журналом?
А как насчет продуктов? Порежет ли он капустный лист? Или сыр с колбасой?
Напомним, ранее блогеры проверяли, как передать картинку по лучу лазера.
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