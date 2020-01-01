Уничтожитель документов против продуктов: Эксперименты

Что будет, если пропустить через шредер колбасу, сыр или чипсы?

Наверняка вы видели в кабинете у бухгалтеров уничтожитель документов. Это устройство, которое мелко разрезает бумагу, чтобы невозможно было прочитать, что на ней напечатано.

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А что, если использовать его не совсем по назначению? И насколько толстую бумагу он сможет разрезать? Например, справится ли с журналом?

А как насчет продуктов? Порежет ли он капустный лист? Или сыр с колбасой?

Напомним, ранее блогеры проверяли, как передать картинку по лучу лазера.