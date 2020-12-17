Facebook создает устройство для чтения мыслей

На собрании для сотрудников рассказали о планах компании.

Во главе с генеральным директором Марком Цукербергом на встрече присутствовало множество руководителей компании, некоторые из которых назвали 2020 год трудным годом. BuzzFeed News получил аудиозапись встречи, которая не была публичной, но транслировалась практически для тысяч сотрудников.

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Несмотря на беспорядки, руководители компании заявили, что социальная сеть продвинулась вперед, добавив в этом году около 20 000 новых сотрудников. По словам директора по технологиям Facebook Майка Шрепфера, поскольку больше людей по всему миру находятся дома, компания добилась рекордного уровня использования. По его словам, трафик в марте был сродни Новому году, как правило, самому загруженному периоду в году для Facebook.

Facebook сообщил сотрудникам, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, чтобы пользователям не приходилось их читать. В нем также были изложены первые планы по созданию нейросенсора, который будет определять мысли людей и воплощать их в жизнь.

Другие проекты, анонсированные или продемонстрированные Шрепфером во вторник, включали универсальный переводчик и новую социальную сеть виртуальной реальности, где пользователи смогут общаться со своими аватарами.

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Он также детализировал нейронный датчик для чтения мыслей из мозга людей.

Приобретя в 2019 году CTRL-labs для запуска нейронных интерфейсов, Facebook продемонстрировал свои успехи в этой области с помощью датчика, который принимает "нейронные сигналы, исходящие от мозга, по спинному мозгу вдоль руки и к запястью", и позволяет пользователю совершать физическое действие. Шрепфер заметил, что его можно использовать для набора текста, удерживания виртуального объекта или управления персонажем в видеоигре.

Когда именно появится подобный интерфейс - на собрании сказано не было. Но, скорее всего, в компании уже тестируют первые образцы подобных датчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал способ чтения мыслей.