Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Крупнейший в мире парк возобновляемой энергии будет размером с Сингапур

Комментариев: 0
Его построят в Индии.
Мегапарк будет занимать гигантскую площадь
Мегапарк будет занимать гигантскую площадь
freepik.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил во вторник фундамент для того, что, по его словам, станет крупнейшим в мире парком возобновляемой энергии, который будет производить 30 гигаватт электроэнергии.

Читай также: Ученые создали источник безграничной энергии из графена

Огромный проект в районе Катч в западном штате Гуджарат, занимающий площадь 72 600 гектаров - размер Сингапура - будет включать солнечные панели, накопители солнечной энергии и ветряные мельницы.

"Парк гибридных возобновляемых источников энергии будет крупнейшим в мире и будет вырабатывать 30 000 мегаватт электроэнергии", - сказал Моди, открывая энергетический парк, а также прилегающую к нему опреснительную установку.

"Энергетическая безопасность и водная безопасность жизненно важны в 21 веке", - сказал Моди. "Два крупных проекта - парк возобновляемых источников энергии и опреснительная установка, открытая сегодня в Кутче, - это шаги к достижению этих двух целей".

Читай также: Построено первое в мире хранилище энергии в камнях

Энергетический проект в родном штате Моди будет составлять значительную часть амбициозной цели Индии по выработке 175 ГВт возобновляемой энергии к 2022 году и 450 ГВт к 2030 году.

70-летний Моди сказал, что это также поможет второй по численности населения стране в мире сократить выбросы углекислого газа до 50 миллионов тонн в год.

Опреснительная установка сможет перерабатывать 100 миллионов литров воды в день для 800 000 человек, проживающих в засушливом регионе, граничащем с Пакистаном.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане строят самую мощную в мире солнечную электростанцию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: возобновляемая энергия, Индия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь