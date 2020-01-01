Крупнейший в мире парк возобновляемой энергии будет размером с Сингапур

Его построят в Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил во вторник фундамент для того, что, по его словам, станет крупнейшим в мире парком возобновляемой энергии, который будет производить 30 гигаватт электроэнергии.

Читай также: Ученые создали источник безграничной энергии из графена

Огромный проект в районе Катч в западном штате Гуджарат, занимающий площадь 72 600 гектаров - размер Сингапура - будет включать солнечные панели, накопители солнечной энергии и ветряные мельницы.

"Парк гибридных возобновляемых источников энергии будет крупнейшим в мире и будет вырабатывать 30 000 мегаватт электроэнергии", - сказал Моди, открывая энергетический парк, а также прилегающую к нему опреснительную установку.

"Энергетическая безопасность и водная безопасность жизненно важны в 21 веке", - сказал Моди. "Два крупных проекта - парк возобновляемых источников энергии и опреснительная установка, открытая сегодня в Кутче, - это шаги к достижению этих двух целей".

Читай также: Построено первое в мире хранилище энергии в камнях

Энергетический проект в родном штате Моди будет составлять значительную часть амбициозной цели Индии по выработке 175 ГВт возобновляемой энергии к 2022 году и 450 ГВт к 2030 году.

70-летний Моди сказал, что это также поможет второй по численности населения стране в мире сократить выбросы углекислого газа до 50 миллионов тонн в год.

Опреснительная установка сможет перерабатывать 100 миллионов литров воды в день для 800 000 человек, проживающих в засушливом регионе, граничащем с Пакистаном.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане строят самую мощную в мире солнечную электростанцию.