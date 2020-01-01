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Самый мощный неодимовый магнит: Эксперименты

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На что способен магнит-монстр?

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Блогеры из Live Today нашли самый гигантский неодимовый магнит из тех, что есть в продаже. Они проверили его способности на различных металлах, телефоне, камере, а также выяснили, как будет вести себя живой сыч в присутствии магнита-монстра. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать синий арбуз.

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Теги: видео, эксперименты
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