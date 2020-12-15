Бастующие из-за зарплаты работники завода Apple разграбили склады с iPhone

Ущерб оценивают в десятках миллионов долларов.

В Индии, где Apple заключила контракт с тайваньским производителем Wistron по сборке iPhone для местного рынка, произошли волнения на заводе в Коларе. В минувшие выходные протесты из-за удержания зарплаты у заводских рабочих привели к погромам и беспорядкам. Утверждается, что протесты вылились в разграбление тысяч iPhone с завода.

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Как сообщает The Times of India, по оценке Wistron, общий ущерб составляет более 59 миллионов долларов. Это включает в себя повреждение заводской сборочной линии, заводской собственности и тысячи украденных iPhone. Сообщается, что беспорядки длились два часа, в течение которых и был нанесен ущерб.

Министр труда Индии Шрврам Хеббар говорит, что Wistron заключила договор с шестью компаниями о найме около 8 900 сотрудников на завод в Колар. Компания платила этим подрядчикам за их рабочих, но, по данным правительства, у Wistron был конфликт с подрядчиками на протяжении целых трех месяцев. Министр труда осудил насилие, назвав убытки компании "неприемлемыми".

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Министр промышленности Джагадиш Шеттар объяснил насилие недопониманием между тремя сторонами: Wistron, подрядчиками и служащими. "Мы слышим, что компания производила платежи подрядчикам, которые задерживали выплаты сотрудникам. Это проверяется".

Департамент труда направил Wistron уведомления, в которых говорилось, что у компании есть три дня, чтобы заплатить служащим, будь то из Wistron или подрядчики. Полиция Колара расследует, были ли беспорядки спланированы как умышленное уничтожение собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма.