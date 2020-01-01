Выпавший из самолета iPhone заснял видео и остался цел

Телефон выжил после падения.

Снимать фото или видео на телефон из окна самолета - не лучшая идея: там в небе сильный ветер, и вы легко можете потерять свой телефон.

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Но одному человеку, уронившему свой iPhone из самолета, посчастливилось обнаружить свое устройство в рабочем состоянии. Более того, телефон снял падение на видео.

Согласно бразильскому новостному агентству G1, режиссер Эрнесто Галиотто в пятницу уронил свой iPhone 6 из самолета с высоты 300 метров и обнаружил его целым на следующее утро. Единственное повреждение было нанесено защитной пленке экрана, а остальная часть телефона чудесным образом находилась в почти идеальном состоянии. Инцидент произошел над пляжем Перо, примерно в 100 км к востоку от Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Поскольку Галиотто снимал видео в то время, когда iPhone улетел из его руку, устройство продолжало снимать видео и в падении. К сожалению, видео не так красиво, как вы можете себе представить: телефон постоянно вращался, поэтому снятое видео представляло собой одно большое размытие, пока телефон не упал на песок.

Это не первый случай, когда iPhone переживает падение с самолета. В 2015 году человек из Техаса уронил свой iPhone с высоты 3 км и обнаружил, что он лишь поцарапан, хотя его внешний аккумулятор отсутствовал.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.