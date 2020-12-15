Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Я знаю всех, кто пытался меня убить и Динамо – Колос.

Комментариев: 1
В тренде - расследование Навального и спорт.

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить

Читай также: Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер

Алексей Навальный опубликовал видео, в котором утверждает, что знает имена своих несостоявшихся убийц - настоящие и фальшивые. Знает их адреса. Знаем место работы: ФСБ. Знает организаторов и заказчиков.

Это одно из самых потрясающих расследований. Досмотрев его, вы поймете, почему Путин лично так отчаянно врет об отравлении. Почему пропагандисты сходят с ума.

Динамо – Колос. Краткий обзор

Читай также: Тренды YouTube: Бой Усик - Чисора и Ты бы никогда такое не загуглил

Скучные ноли в первом тайме сменились сумасшествием после перерыва. Обоюдные удаления, обоюдные пенальти, непоследовательные решения Пахсала, феерические фейлы Супряги и Караваева в 100% моментах взорвали футбольную общественность. Матч Динамо и Колоса с интригой закрутил по-взрослому. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Зона Комфорта и Джошуа vs Пулев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.12.2020, 12:01
Оценка:  0
гость
Кому интересно знать что такое на самом деле Covid-19. Смотрите -
https://www.youtube.com/watch?v= qd49dSRS19M
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь