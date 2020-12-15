Тренды YouTube: Я знаю всех, кто пытался меня убить и Динамо – Колос.

В тренде - расследование Навального и спорт.

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить

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Алексей Навальный опубликовал видео, в котором утверждает, что знает имена своих несостоявшихся убийц - настоящие и фальшивые. Знает их адреса. Знаем место работы: ФСБ. Знает организаторов и заказчиков.

Это одно из самых потрясающих расследований. Досмотрев его, вы поймете, почему Путин лично так отчаянно врет об отравлении. Почему пропагандисты сходят с ума.

Динамо – Колос. Краткий обзор

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Скучные ноли в первом тайме сменились сумасшествием после перерыва. Обоюдные удаления, обоюдные пенальти, непоследовательные решения Пахсала, феерические фейлы Супряги и Караваева в 100% моментах взорвали футбольную общественность. Матч Динамо и Колоса с интригой закрутил по-взрослому.

Напомним, днем ранее в тренды попали Зона Комфорта и Джошуа vs Пулев.