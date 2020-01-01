Выдержит ли самое дорогое стекло поток плазмы: Эксперименты
На что способно кварцевое стекло.
Блогер Thoisoi купил самое дорогое кварцевое стекло и проверил, на что оно способно.
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Кварцевое стекло очень тугоплавкое, потому способно выдержать высокие температуры. Как его изготовляют, почему оно лучше всего подходит для создания пучка плазмы с температурой больше 5000 градусов,
Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.
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