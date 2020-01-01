Новую PlayStation 5 разобрали до винтика
Вам интересно узнать больше о внутреннем устройстве консолей Sony PlayStation 5 нового поколения? iFixit разобрала консоль и присвоила 7 баллов из 10 возможных, где 10 баллов означают, что ремонт очень простой.
"Наконец-то мы взяли PS5, чтобы ее разобрать как следует. Вы знаете, что мы всегда говорим, когда устройства сложно отремонтировать. Нам бы очень хотелось, чтобы эта штука снова заработала, когда мы закончим", - написали инженеры из iFixit.
Интересные места во время разборки PlayStation 5:
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PlayStation 5 - это огромный шаг вперед в технологии игровых консолей, как и ее конкурент Microsoft.
- Его относительно модульный и удобный для ремонта дизайн слегка затмевается некоторыми программными блокировками и раздражающими винтами безопасности Torx.
- Тем не менее, первый этап разборки без инструментов, легкий доступ к вентилятору и расширение хранилища в готовом виде - это всегда огромные преимущества.
- Наружные крышки заменяются без инструментов.
- Многие компоненты имеют модульную конструкцию, и их легко разобрать.
- Порты под вентиляторы облегчают обслуживание.
- Основное хранилище интегрировано в материнскую плату, но расширение должно быть простым с помощью стандартных твердотельных накопителей M.2.
- Оптический привод легко заменить, но его нелегко заменить из-за программных блокировок.
- Запечатанный жидкометаллический модуль TIM может быть сложно заменить во время обслуживания.
- Использование стопорных винтов повсюду создает ненужные препятствия для ремонта.
Напомним, ранее сообщалось, что из игр PlayStation уберут сексуальных женщин.
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