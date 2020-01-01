Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новую PlayStation 5 разобрали до винтика

Комментариев: 0
Команда iFixit разобрала консоль и оценила ее ремонтопригодность.
PS5 разобрали и проверили на ремонтопригодность
PS5 разобрали и проверили на ремонтопригодность
ifixit

Вам интересно узнать больше о внутреннем устройстве консолей Sony PlayStation 5 нового поколения? iFixit разобрала консоль и присвоила 7 баллов из 10 возможных, где 10 баллов означают, что ремонт очень простой.

"Наконец-то мы взяли PS5, чтобы ее разобрать как следует. Вы знаете, что мы всегда говорим, когда устройства сложно отремонтировать. Нам бы очень хотелось, чтобы эта штука снова заработала, когда мы закончим", - написали инженеры из iFixit.

Интересные места во время разборки PlayStation 5:

Читай также: Приставку PlayStation Classic взломали простым текстовым редактором

PlayStation 5 - это огромный шаг вперед в технологии игровых консолей, как и ее конкурент Microsoft. 

  • Его относительно модульный и удобный для ремонта дизайн слегка затмевается некоторыми программными блокировками и раздражающими винтами безопасности Torx.
  • Тем не менее, первый этап разборки без инструментов, легкий доступ к вентилятору и расширение хранилища в готовом виде - это всегда огромные преимущества.
  • Наружные крышки заменяются без инструментов.
  • Многие компоненты имеют модульную конструкцию, и их легко разобрать.
  • Порты под вентиляторы облегчают обслуживание.
  • Основное хранилище интегрировано в материнскую плату, но расширение должно быть простым с помощью стандартных твердотельных накопителей M.2.
  • Оптический привод легко заменить, но его нелегко заменить из-за программных блокировок.
  • Запечатанный жидкометаллический модуль TIM может быть сложно заменить во время обслуживания.
  • Использование стопорных винтов повсюду создает ненужные препятствия для ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что из игр PlayStation уберут сексуальных женщин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: PlayStation 5, PS5, разборка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь