Новую PlayStation 5 разобрали до винтика

Команда iFixit разобрала консоль и оценила ее ремонтопригодность.

Вам интересно узнать больше о внутреннем устройстве консолей Sony PlayStation 5 нового поколения? iFixit разобрала консоль и присвоила 7 баллов из 10 возможных, где 10 баллов означают, что ремонт очень простой.

"Наконец-то мы взяли PS5, чтобы ее разобрать как следует. Вы знаете, что мы всегда говорим, когда устройства сложно отремонтировать. Нам бы очень хотелось, чтобы эта штука снова заработала, когда мы закончим", - написали инженеры из iFixit.

Интересные места во время разборки PlayStation 5:

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PlayStation 5 - это огромный шаг вперед в технологии игровых консолей, как и ее конкурент Microsoft.

Его относительно модульный и удобный для ремонта дизайн слегка затмевается некоторыми программными блокировками и раздражающими винтами безопасности Torx.

Тем не менее, первый этап разборки без инструментов, легкий доступ к вентилятору и расширение хранилища в готовом виде - это всегда огромные преимущества.

Наружные крышки заменяются без инструментов.

Многие компоненты имеют модульную конструкцию, и их легко разобрать.

Порты под вентиляторы облегчают обслуживание.

Основное хранилище интегрировано в материнскую плату, но расширение должно быть простым с помощью стандартных твердотельных накопителей M.2.

Оптический привод легко заменить, но его нелегко заменить из-за программных блокировок.

Запечатанный жидкометаллический модуль TIM может быть сложно заменить во время обслуживания.

Использование стопорных винтов повсюду создает ненужные препятствия для ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что из игр PlayStation уберут сексуальных женщин.