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YouTube не работает: Сервисы Google выдают ошибку во всем мире

Комментариев: 2
Пользователи жалуются на недоступность YouTube и других сервисов.
Сайт не работает
Сайт не работает
скриншот

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Популярный видеосервис YouTube перестал загружаться, и вместо сайта выдается ошибка “Something went wrong...“

Об ошибке сообщают пользователи со всего мира. На сайте Downdetector пользователи регистрируют ошибку. 

 

Карта регистрации ошибки
Карта регистрации ошибки
скриншот видео

Также недоступны и другие сервисы Google: Gmail, Фото, Google Play. Пользователям выдает “ошибку 500“.

 

Пока компания Google не объяснила причину сбоя. 

Напомним, ранее сообщалось, что Google пережил масштабный сбой.

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Теги: YouTube, сбой, google, YouTube не работает
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Комментариев (2)
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Bezfom    14.12.2020, 14:40
Оценка:  0
Bezfom
Что не видно по картинке ? ремонт у них, наверное обновляется )))
гость  (аноним)  14.12.2020, 14:31
Оценка:  +1
гость
По-моему началось!
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