YouTube не работает: Сервисы Google выдают ошибку во всем мире
Пользователи жалуются на недоступность YouTube и других сервисов.
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Популярный видеосервис YouTube перестал загружаться, и вместо сайта выдается ошибка “Something went wrong...“
Об ошибке сообщают пользователи со всего мира. На сайте Downdetector пользователи регистрируют ошибку.
Также недоступны и другие сервисы Google: Gmail, Фото, Google Play. Пользователям выдает “ошибку 500“.
Пока компания Google не объяснила причину сбоя.
Напомним, ранее сообщалось, что Google пережил масштабный сбой.
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