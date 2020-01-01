Тренды YouTube: Зона Комфорта и Джошуа vs Пулев

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БОЙ - Энтони Джошуа vs. Кубрат Пулев

Wembley Arena, Лондон, Англия. Объединенный чемпион хэвивейта (свыше 90,7 кг) британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) побил ветерана-претендента Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) из Болгарии.

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Бой начался с разведки. Пулев занял центр ринга, Джошуа сделал ставку на манёвренность. В 3-м раунде чемпион зацепил претендента хуком, подключил апперкоты, дважды уронил. Пулев поднялся на ноги и даже спровоцировал драку после гонга — оба отметились ударами.

В 5-м раунде Джошуа провалил Пулева, после чего потряс правым хуком. Болгарин удержался на ногах, а позже даже ответил своими хуками — точно в цель, но не очень мощно. В следующей трёхминутке претендент размашисто атаковал, промахивался. Бойцы сходились в клинче и много грязнили. Казалось, рефери может потерять контроль над ходом поединка.

В 8-м раунде у Пулева прошла двоечка. Джошуа выдержал. Попытался вернуть в затяжной атаке, но все удары пришлись по защите. В 9-м раунде чемпион растерзал защиту претендента апперкотами, уронил в нокдаун. Секундами позже поставил точку в поединке правым хуком.

Напомним, ранее в тренды попали Папа-Плюшкин и Егор Крид feat. Nyusha.