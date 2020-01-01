SpaceX запустил на орбиту мощный спутник и успешно посадил ракету

Ракета Falcon 9 запустила новый космический корабль для компании спутниковой радиосвязи SiriusXM 13 декабря.

Falcon 9 стартовал с космического стартового комплекса 40 на станции космических сил на мысе Канаверал в 19:30 по Киеву. SpaceX отменила предыдущую попытку запуска двумя днями ранее всего за 30 секунд до взлета из-за потенциальной, но неуточненной проблемы с наземными системами.

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Разгонный блок ракеты вывел спутник SXM-7 на геостационарную переходную орбиту через 31 минуту после старта. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане. Этот этап совершил свой седьмой полет, предварительно запустив испытательный полет коммерческого экипажа Demo-1, миссию Radarsat Constellation и четыре комплекта спутников Starlink.

SXM-7 - один из двух новых спутников цифровой аудиорадиослужбы, которые SiriusXM заказал у Space Systems Loral (ныне Maxar Technologies) в 2016 году. Спутник, весивший на момент запуска почти 7000 килограммов, будет генерировать более 20 киловатт энергии и развернет большую антенну, которая будет транслировать программы для абонентов SiriusXM в Северной Америке и Карибском бассейне.

Спутник предназначен для замены спутника XM-3, запущенного в 2005 году и работающего на геостационарной орбите под углом 85 градусов западной долготы. Второй спутник, SXM-8, будет запущен в 2021 году, чтобы заменить XM-4 на 115 градусах западной долготы.

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Это 24-я орбитальная миссия SpaceX в 2020 году и наибольшее количество запусков, выполненных компанией за один год. Однако запуск SXM-7 был лишь третьим, где основным заказчиком не было ни правительство США, ни сама SpaceX. Четырнадцать запусков Falcon 9 были осуществлены со спутниками SpaceX Starlink. Пять из них предназначались для NASA, в том числе для коммерческих и грузовых полетов на Международную космическую станцию ​​и спутники для изучения океана Sentinel-6 Майкла Фрейлиха, а два несли спутники GPS для Космических сил США. SpaceX также выполнила суборбитальный запуск Falcon 9 в январе в качестве испытания на прерывание полета космического корабля Crew Dragon для NASA.

Помимо SXM-7, единственными запусками Falcon 9 для заказчиков, помимо правительства США и SpaceX, были запуск в июле военного спутника связи ANASIS-2 для Южной Кореи и запуск в августе спутника радиолокационной съемки SAOCOM 1B для CONAE, космического агентства Аргентины.

В этом году запланирован еще один запуск Falcon 9 с секретной полезной нагрузкой для Национального разведывательного управления с миссией NROL-108. Запуск запланирован не ранее 17 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX создаст военный противоракетный спутник.