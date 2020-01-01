Гидравлический пресс против самой твердой стали: Эксперименты
Раздавит ли пресс сталь?
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Блогеры решили проверить, сможет ли 100-тонный гидравлический пресс раздавить самую твердую сталь Р6М5К5. Для сравнения использовалась и самая мягкая сталь. Насколько прочным окажется сталь разных марок?
Напомним, ранее блогеры создали сухой спирт из Колы и камней.
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