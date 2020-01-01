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Секреты зеркала и зеркального отражения: Эксперименты

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Почему в смартфоны встроили функцию отзеркаливания?

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В видео вы узнаете все секреты зеркал, почему зеркала лгут и как работает оптика. А также для чего нужно зеркальное отражение в смартфоне.

Что такое прямое зеркало, угол отражения в зеркале и как работает зеркало с точки зрения геометрии? 

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: видео, эксперименты
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