Секреты зеркала и зеркального отражения: Эксперименты
Почему в смартфоны встроили функцию отзеркаливания?
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В видео вы узнаете все секреты зеркал, почему зеркала лгут и как работает оптика. А также для чего нужно зеркальное отражение в смартфоне.
Что такое прямое зеркало, угол отражения в зеркале и как работает зеркало с точки зрения геометрии?
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.
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