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Тренды YouTube: Папа-Плюшкин и Егор Крид feat. Nyusha

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Тренды YouTube: Папа-Плюшкин и Егор Крид feat. Nyusha

Вадим Сливчук – папа-Плюшкин. Хата на тата 9 сезон

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Вадим Сливчук – строитель. Он специализируется на евроремонтах для шикарных вилл. Когда-то Надя очень радовалась, что познакомилась с таким добрым и рукастым парнем. Однако оказалось, что Вадим готов применять свои умения только за деньги. Герой 6 выпуска Хата на тата 9 ровным счетом ничего не делает дома. Его жилище уже 10 лет находится в состоянии ремонта, а Наде приходится постоянно убирать его последствия. Вадим только строит планы, как будет выглядеть его идеальный дом. Он постоянно покупает и привозит домой какой-то хлам. Весь двор уже завален странным мусором, но Вадим считает что все эти предметы когда-то могут пригодиться. Возможно, участие в проекте заставит его наконец-то навести порядок? 

Егор Крид feat. Nyusha - Mr. & Mrs. Smith

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Премьера клипа на песню Mr. & Mrs. Smith, мини фильм от Егора Крида и Нюши, вы наконец-то узнаете, что было на том самом диске и была ли у нас свадьба?
Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше?

Напомним, днем ранее в тренды попали Ленинград — Миг и Наследник. Фильм-расследование.

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Теги: тренды YouTube, видео
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