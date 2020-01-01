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Goodram выпустила накопители M.2 SSD для геймеров

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Накопители вышли под суббрендом IRDM.
IRDM M.2
IRDM M.2
goodram

Прошло три года с момента выпуска первых модулей памяти GOODRAM под суббрендом IRDM. За это время, оверклокерские модули памяти и твердотельные накопители IRDM стали образцом высокого качества, соответствующего ожиданиям самых требовательных пользователей. До недавнего времени наиболее популярным потребительским решением был формат 2,5-дюймового SSD. Однако, наблюдая за результатами продаж, нетрудно заметить, что форм-фактор PCI Express вскоре сбросит SATA-решения с занимаемого пьедестала. Поэтому компания GOODRAM решила расширить свой ассортимент новинкой - SSD накопителем IRDM M.2, использующим интерфейс PCIe 3x4 и оснащенным DRAM буфером.

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Новый твердотельный накопитель предлагает рост производительности в несколько раз, по сравнению с SATA III. Это означает ускорение загрузки в шесть раз и более высокую скорость записи сохранений ваших любимых игр. Твердотельные накопители с PCI Express также более энергоэффективны, что оценят большинство энтузиастов, проводящих много времени за играми. Наличие DRAM буфера обеспечивает стабильную работу диска даже под интенсивной игровой нагрузкой. Это значит, что мы не столкнемся с проблемами производительности, характерными для дисков без такой буферизации.

Помимо того, что накопитель отлично работает в стандартных ПК, стоит упомянуть, что в ноутбуках разъем M.2 почти всегда встроен рядом с разъемом SATA. В такой ситуации мы можем установить два диска: быстрый M.2 SSD для системы и наиболее важных приложений, плюс SATA III в качестве резервного диска. Другой вариант - выбрать IRDM M.2 большего объема, например 2 ТБ, и не тратить лишние деньги на дополнительный диск, а получить доступ ко всем приложениям с одного диска.
Предлагая скорость чтения 3200 МБ/с на интерфейсе PCIe 3x4, новинка демонстрирует достойный результат как для продукта с PCIe 3.0. Такие показатели позволяют использовать IRDM M.2 как альтернативу SSD с интерфейсом PCIe 4.0. производительность которых вне конкуренции, но они по-прежнему остаются слишком дорогими для большинства пользователей.

    • проверенная технология TLC 3D NAND Flash
    • интерфейс PCIe 3x4
    • 8-канальный контроллер Phison E12 с DRAM буфером
    • 5 лет гарантии + техподдержка
    • доступные емкости: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Примерная стоимость IRDM M.2

Емкость

цена

UAH

USD

EUR

256 ГБ

1060,21

35,05

29,95

512 ГБ

1746,34

57,73

49,34

1024 ГБ

3251,65

107,48

91,86

2048 ГБ

6423,96

212,34

181,49

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустила SSD объемом до 8 ТБ для всех пользователей.

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Теги: Goodram, накопители, SSD
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