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Китайский космический модуль разбили об Луну

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Образцы, собранные на Луне, доставят на Землю.
Лунный модуль разбили об Луну
Лунный модуль разбили об Луну
CNSA

Подъемный аппарат Chang'e-5, доставивший драгоценные образцы на лунную орбиту, получил приказ в понедельник упасть на Луну после выполнения своей роли в миссии.

Центр управления полетом отправил команды космическому кораблю, в результате чего аппарат столкнулся с Луной, как объявила китайская программа исследования Луны.

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Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают столкновение между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.

Подъемный аппарат был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии Chang'e-5 по сбору лунных образцов и их доставке на Землю. 

Космический корабль стартовал с верха посадочного модуля Chang'e-5 в Океане Бурь 3 декабря, взяв с собой около двух килограммов лунных образцов, собранных посадочным модулем Chang'e-5. 

5 декабря космический корабль успешно завершил первую попытку сближения и стыковки роботов на лунной орбите. 

Это беспрецедентное событие позволило перенести образцы в возвращаемую капсулу, прикрепленную к орбитальному аппарату Chang'e-5. Спустя шесть часов спускаемый аппарат был сброшен вместе с адаптером для стыковки. 

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Стыковка была решающим моментом в миссии по возврату образцов, которая стартовала из Вэньчана, южный Китай, 23 ноября. Хотя на земле были проведены сотни испытаний и моделирования, стыковка должна была произойти на расстоянии 380 000 километров и требовала точности менее пяти сантиметров, по словам представителей миссии. 

Орбитальный аппарат Chang'e-5 остается на лунной орбите в ожидании окна для возврата на Землю, которое приведет к повторному входу и посадке возвращаемой капсулы в Сизиванг Баннер, Внутренняя Монголия, примерно через 112 часов. 

Китайские государственные СМИ сообщают, что запуск намечен на ближайшие несколько дней, но ожидается, что оно состоится в субботу в соответствии с запланированной 23-дневной миссией. 

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.

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Теги: Луна, Китай
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