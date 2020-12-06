Китайский космический модуль разбили об Луну

Образцы, собранные на Луне, доставят на Землю.

Подъемный аппарат Chang'e-5, доставивший драгоценные образцы на лунную орбиту, получил приказ в понедельник упасть на Луну после выполнения своей роли в миссии.

Центр управления полетом отправил команды космическому кораблю, в результате чего аппарат столкнулся с Луной, как объявила китайская программа исследования Луны.

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Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают столкновение между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.

Подъемный аппарат был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии Chang'e-5 по сбору лунных образцов и их доставке на Землю.

Космический корабль стартовал с верха посадочного модуля Chang'e-5 в Океане Бурь 3 декабря, взяв с собой около двух килограммов лунных образцов, собранных посадочным модулем Chang'e-5.

5 декабря космический корабль успешно завершил первую попытку сближения и стыковки роботов на лунной орбите.

Chang'e 5 rendezvous, first robotic lunar docking, sample capsule transfer to return capsule.

📸：CNSA/CLEP

ℹ：https://t.co/xP7FULCtp4 pic.twitter.com/of5JCfjQrB — LaunchStuff (@LaunchStuff) December 6, 2020

Это беспрецедентное событие позволило перенести образцы в возвращаемую капсулу, прикрепленную к орбитальному аппарату Chang'e-5. Спустя шесть часов спускаемый аппарат был сброшен вместе с адаптером для стыковки.

More stunning visuals from Chang'e-5. The ascent vehicle has separated from the orbiter. This followed yesterday's first ever automated rendezvous and docking in lunar orbit and transfer of the lunar samples to the reentry capsule. Source: https://t.co/eox8MILUnO pic.twitter.com/zywv1JpF4l — Andrew Jones (@AJ_FI) December 6, 2020

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Стыковка была решающим моментом в миссии по возврату образцов, которая стартовала из Вэньчана, южный Китай, 23 ноября. Хотя на земле были проведены сотни испытаний и моделирования, стыковка должна была произойти на расстоянии 380 000 километров и требовала точности менее пяти сантиметров, по словам представителей миссии.

Орбитальный аппарат Chang'e-5 остается на лунной орбите в ожидании окна для возврата на Землю, которое приведет к повторному входу и посадке возвращаемой капсулы в Сизиванг Баннер, Внутренняя Монголия, примерно через 112 часов.

Китайские государственные СМИ сообщают, что запуск намечен на ближайшие несколько дней, но ожидается, что оно состоится в субботу в соответствии с запланированной 23-дневной миссией.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.