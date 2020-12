Китайский космический модуль разбили об Луну

Подъемный аппарат Chang'e-5, доставивший драгоценные образцы на лунную орбиту, получил приказ в понедельник упасть на Луну после выполнения своей роли в миссии.

Центр управления полетом отправил команды космическому кораблю, в результате чего аппарат столкнулся с Луной, как объявила китайская программа исследования Луны.

Читай также: Крупнейшие космические катастрофы 2019 года

Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают столкновение между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.

Подъемный аппарат был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии Chang'e-5 по сбору лунных образцов и их доставке на Землю.

Космический корабль стартовал с верха посадочного модуля Chang'e-5 в Океане Бурь 3 декабря, взяв с собой около двух килограммов лунных образцов, собранных посадочным модулем Chang'e-5.

5 декабря космический корабль успешно завершил первую попытку сближения и стыковки роботов на лунной орбите.

Это беспрецедентное событие позволило перенести образцы в возвращаемую капсулу, прикрепленную к орбитальному аппарату Chang'e-5. Спустя шесть часов спускаемый аппарат был сброшен вместе с адаптером для стыковки.

More stunning visuals from Chang'e-5. The ascent vehicle has separated from the orbiter. This followed yesterday's first ever automated rendezvous and docking in lunar orbit and transfer of the lunar samples to the reentry capsule. Source: https://t.co/eox8MILUnO pic.twitter.com/zywv1JpF4l