Как собрать термоядерный реактор у себя дома: Эксперименты

Можно ли запустить термоядерный синтез в домашних условиях?

Что для вас термоядерный синтез? Процессы в недрах звезд? Взрывы водородных бомб? Экспериментальные установки ученых для получения чистой энергии?

Читай также: Бассейн из огромного шара: Эксперименты

Оказывается, термоядерный реактор можно построить самому у себя дома. В этом выпуске разбираемся, что такое токамаки, теорема о причесывании ежа, электростатические ловушки, и собираем свой собственный фузор, в котором запустим термоядерный синтез.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.