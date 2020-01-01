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Как собрать термоядерный реактор у себя дома: Эксперименты

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Можно ли запустить термоядерный синтез в домашних условиях?

Что для вас термоядерный синтез? Процессы в недрах звезд? Взрывы водородных бомб? Экспериментальные установки ученых для получения чистой энергии?

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Оказывается, термоядерный реактор можно построить самому у себя дома. В этом выпуске разбираемся, что такое токамаки, теорема о причесывании ежа, электростатические ловушки, и собираем свой собственный фузор, в котором запустим термоядерный синтез.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.

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Теги: видео, эксперименты
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