Как собрать термоядерный реактор у себя дома: Эксперименты
Можно ли запустить термоядерный синтез в домашних условиях?
Что для вас термоядерный синтез? Процессы в недрах звезд? Взрывы водородных бомб? Экспериментальные установки ученых для получения чистой энергии?
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Оказывается, термоядерный реактор можно построить самому у себя дома. В этом выпуске разбираемся, что такое токамаки, теорема о причесывании ежа, электростатические ловушки, и собираем свой собственный фузор, в котором запустим термоядерный синтез.
Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.
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