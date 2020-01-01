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Тренды YouTube: Ленинград — Миг и Наследник. Фильм-расследование

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В тренде - клип и расследование.

Ленинград — Миг

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Группа "Ленинград" презентовала музыкальный фильм на новую песню "Миг".

Действие ролика продолжительностью более девяти минут разворачивается на вечеринке после церемония вручения премии "Сильная женщина". Две гостьи конкурируют за внимание мужчины и для достижения цели используют все средства.

Наследник. Фильм-расследование hromadske

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3 ноября 1996 в Донецке убили «самого богатого человека Украины» — Евгения Щербаня. На момент убийства его состояние оценивали примерно в 500 млн долларов. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями.

Старший сын убитого предпринимателя Евгений Щербань-младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мы все привыкли болеть и Внутри Лапенко 3.

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Теги: тренды YouTube, видео
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