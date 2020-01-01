Apple анонсировала наушники AirPods Max за 549 долларов

Наушники, о которых давно ходили слухи - это сюрприз от Apple в конце года.

Оказывается, у Apple есть еще один крупный анонс оборудования до того, как 2020 год подойдет к концу. После многих месяцев слухов Apple представила свои собственные наушники с шумоподавлением. Они называются AirPods Max и отличаются премиальным дизайном, который и ожидается от флагманских наушников Apple. Они также продаются по очень высокой цене в 549 долларов и поступят в продажу 15 декабря. Предзаказы начинаются сегодня.

Читай также: Не iPhone: Назван самый продаваемый товар Apple

AirPods Max имеет пять цветов: космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый. Они отличаются тем, что Apple называет “нестандартным акустическим дизайном“ с 40-миллиметровой системой динамиков, “которая обеспечивает богатые, глубокие басы, точные средние диапазоны и четкое, чистое расширение высоких частот, чтобы можно было услышать каждую ноту“. Apple представила ряд функций, которые впервые дебютировали в линейке AirPods, таких как адаптивный эквалайзер, режим прозрачности, пространственный звук и совместное использование звука. В этих наушниках есть даже элемент Apple Watch - Digital Crown. Apple заявляет, что “предлагает точный контроль громкости и возможность воспроизводить или приостанавливать звук, пропускать треки, отвечать или завершать телефонные звонки, а также активировать Siri“. Также есть отдельная кнопка “управления шумом“ для переключения между режимами шумоподавления и прозрачности.

AirPods Max apple

Читай также: Spigen представила первую док-станцию для наушников AirPods

Дышащий капюшон из трикотажной сетки, охватывающий оголовье, предназначен для распределения веса и снижения давления на голову. Оправа оголовья из нержавеющей стали обеспечивает прочность, гибкость и комфорт для самых разных форм и размеров головы. Телескопические дужки оголовья плавно выдвигаются и остаются на месте, обеспечивая желаемую посадку.

Каждая чашка для ушей прикрепляется к оголовью с помощью революционного механизма, который уравновешивает и распределяет давление чашки уха и позволяет ему независимо поворачиваться и вращаться в соответствии с уникальными контурами головы пользователя.

Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти должны обеспечивать хороший комфорт. Они также съемные и крепятся с помощью магнитов, поэтому их замена не составит особого труда.

AirPods Max предлагает 20 часов автономной работы и заряжается через разъем Apple Lightning, а не через USB-C. (У Apple есть приобретаемый отдельно кабель Lightning - 3,5 мм за 35 долларов для проводного прослушивания.) Если вы торопитесь, зарядка за пять минут даст вам 90 минут воспроизведения. Наушники автоматически приостанавливают воспроизведение звука, когда их вынимают из ушей, и возобновляют воспроизведение, когда вы их снова надеваете.

AirPods Max apple

Читай также: Следующие наушники Apple могут называться AirPods Small

Также есть “умный чехол“ для AirPods Max, который автоматически переводит их в состояние низкого энергопотребления. К сожалению, сейчас не похоже, что Apple продает более жесткий защитный чехол.

Подобно подходам от Bose, Sony и других, система шумоподавления, Apple производит шумоподавление, чтобы заглушить внешний звук, используя шесть направленных наружу микрофонов. Два направленных внутрь микрофона измеряют то, что вы слышите, чтобы не отвлекаться. Apple также утверждает, что AirPods Max хорошо справляется с голосовыми вызовами (даже в ветреную погоду) благодаря встроенным микрофонам формирования луча.

AirPods Max apple

Читай также: JBL собирает деньги на вечные беспроводные наушники

Перейдя на рынок наушников премиум-класса, Apple будет напрямую конкурировать с такими брендами, как Bose, Sony, Sennheiser, AKG, Bowers и Wilkins, и другими, у которых есть многолетний опыт и длинный список продуктов. Цена Apple превосходит все остальные, но компания использует импульс AirPods и AirPods Pro, которые доминируют на рынке настоящих беспроводных наушников. Но может ли качество звука соответствовать цене? За гораздо меньшую плату вы можете получить Sony 1000XM4, который поддерживает LDAC, беспроводной аудиокодек, качество которого не так уж далеко от качества компакт-диска. Для этого нет эквивалента на iPhone, и Apple Music по-прежнему предлагает только звук AAC с потерями.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple патентует AirPods с костной проводимостью звука.