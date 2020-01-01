Сосульки из колы, молока и энергетика: Эксперименты
Возможно ли получить сосульку из напитков?
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Блогер It's Mamix решил проверить, получится ли вырастить сосульки из разных напитков, таких как: томатный сок, фруктовый сок, фанта, спрайт, кофе, йогурт и тархун.
Также блогеры попытались сделать сосульки с начинкой в виде фруктов - киви и ананас. И еще одна начинка - желейные червячки.
Напомним, ранее блогеры проверяли на что cпособна термопаста из графена.
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