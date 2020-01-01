"Новостная Группа Украина" запустила новую инновационную студию 360 °

С 30 ноября выпуски новостей «Сегодня» на телеканалах «Украина» и «Украина 24» выходят в эфир с новой студии. Это самая большая студия в Украине, которая первой в стране использует полномасштабную технологию 360 °. Студия оборудована по последнему слову техники с учетом новейших мировых стандартов. Современное оборудование доставляли из 10 стран, среди которых США, Япония, Китай, Германия, Польша, Италия, Испания, Корея, Чехия и Тайвань. На ее сооружение понадобилось 500 часов.

«В декабре 2019-го телеканал “Украина 24“ начинал вещание в небольшой студии. За год усердной работы канал продемонстрировал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов. Мы стремительно развиваемся, обновляем форматы, наша команда пополняется новыми специалистами. И уже в этом году, до своего первого дня рождения, переехали в просторную сверхсовременную студию, над оснащением которой работали лучшие профессионалы Украины и мира. Декоративные элементы разрабатывали ведущие европейские дизайнеры в единственном экземпляре специально по заказу “Новостной Группы Украина“. Уникальностью разработки является то, что это первая в Украине студия, которая представляет собой цельную зону и полноценно работает на 360 °. Ведущие и журналисты могут проводить эфиры и делать включения с любой точки студии», – рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Кроме того, «Сегодня» и «Украина 24» используют систему стабилизации камер Steadicam. В Украине подобную технологию «живой» камеры именно в новостях не практикует никто. До сих пор ее применяли только в кино, рекламе и на съемках концертов. Особое внимание сосредоточили и на элементах визуализации.

«Телеканал “Украина 24“ первым применил 3D-графику под открытым небом во время спецэфира ко Дню Независимости и продолжает совершенствовать использование 3D-технологий. Так, в новой студии оснащена уникальная волнообразная панель с видеоэкраном, который выводит изображение нестандартной формы. Также мы единственные в стране используем не статичные, а динамические декорации», – добавил Юрий Сугак.

Всего в новой студии работает 1000 единиц техники, 200 осветительных приборов. На полу – специальное антибликовое покрытие, которое позволит избежать нежелательных бликов света, посторонних теней в кадре и подать зрителю максимально качественное и яркое изображение.

Не пропустите первые выпуски с ультрасовременной студии 360 ° уже 30 ноября. Новости становятся максимально интересными и интерактивными!

«Новинна Група Україна» запустила нову інноваційну студію 360 °

З 30 листопада випуски новин «Сьогодні» на телеканалах «Україна» і «Україна 24» виходять в ефір із нової студії. Це найбільша студія в Україні, яка першою у країні використовуватиме повномасштабну технологію 360 °. Студія обладнана за останнім словом техніки з урахуванням новітніх світових стандартів. Надсучасне устаткування доставляли з 10 країн, серед яких США, Японія, Китай, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Корея, Чехія і Тайвань. На її зведення знадобилося 500 годин.

«У грудні 2019-го телеканал «Україна 24» розпочинав мовлення у невеликій студії. За рік наполегливої роботи канал продемонстрував найвищі темпи зростання показників серед конкурентів. Ми стрімко розвиваємось, оновлюємо формати, наша команда поповнюється новими фахівцями. І вже цьогоріч, до свого першого дня народження, переїхали до просторої надсучасної студії, над оснащенням якої працювали кращі професіонали України та світу. Декоративні елементи розробляли провідні європейські дизайнери в єдиному екземплярі спеціально на замовлення «Новинної Групи Україна». Унікальністю розробки є те, що це перша в Україні студія, яка являє собою суцільну зону й повноцінно працює на 360 °. Ведучі й журналісти можуть проводити ефіри та робити включення із будь-якої точки студії», – розповів головний редактор «Новинної Групи Україна» Юрій Сугак.

Окрім того, «Сьогодні» й «Україна 24» використовують систему стабілізації камер Steadicam. В Україні подібну технологію «живої» камери саме в новинах не практикує ніхто. Досі її застосовували лише в кіно, рекламі та під час концертних зйомок. Особливу увагу зосередили й на елементах візуалізації.

«Телеканал “Україна 24” першим застосував 3D-графіку просто неба під час спецефіру до Дня Незалежності й продовжує удосконалювати використання 3D-технологій. Так, у новій студії оснащено унікальну хвилеподібну панель із відеоекраном, який проєктує зображення нестандартної форми. Також ми єдині в країні використовуємо не статичні, а динамічні декорації», – додав Юрій Сугак.

Загалом у новій студії працює 1000 одиниць техніки, 200 освітлювальних приладів. На підлозі – спеціальне антиблікове покриття, яке дасть змогу уникнути небажаних відблисків світла, сторонніх тіней у кадрі й подати глядачу максимально якісне та яскраве зображення.

Не пропустіть перші випуски з ультрасучасної студії 360 ° уже 30 листопада. Новини стають максимально цікавими та інтерактивними!

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