"EaseUS Data Recovery Wizard або як зберегти спогади”

Інформація- те що оточує людину на протязі усієї історії. З давніх давен люди намагалися зберігати знання різноманітними способами. Від наскальних малюнків до часових капсул. Одначе із розвитком світу, розвивалися і засоби зберігання інформації.

Зараз це комп’ютер чи телефон. Здавалося б наднадійні носії. Нажаль, це не завжди так. Через низку причин, дані, що зберігає ва ш накопичувач, можуть бути “безповоротно” втрачені. Причиною цього може стати щозавгодно. Некоректна робота із пристроєм, легка неуважність та ряд інших причин, що не залежать від вас. Подібна проблема не є рідкістю в нашому світі, для її рішення відмінно підійде програма EaseUs Data Recovery Wizard .



Утиліта має ряд переваг перед подібними програмами. Перша і можливо найголовніша, простота у використанні. Візуально зрозумілий інтерфейс та приємне оформлення, допоможуть вам засвоїти усі тонкощі використання софта. Взаємодія із програмою зводиться до трьох простих, послідовних кроків. Вибір-сканування-відновлення. На сайті розробника, також, присутні навчальни матеріали із більш детальним описом функціоналу програми.



Другою перевагою, є робота EaseUs Data Recovery Wizard із багатьма популярними файловими системами. База із понад 1000 різних форматів виключає можливість несумісності пристрою та додатку. З кожним оновленням, програма охоплює все більше існуючих розширень та іде в ногу з часом. Додаються нові можливості, такі як робота з архівами (ZIP, RAR, SIT, ISO та ін.), електронною поштою (PST, DBX, EMLX), фото та відеофайлами в форматах JPEG/JPG, і MP4/MOV.



Варто приділити окрему увагу відновленню фото. З допомогою EaseUs Data Recovery Wizard, можна, повернути файли на пристрій навіть після форматування SSD, HDD та карт пам’яті на різних ґаджетах (GoPro та літаючі дрони). Завдяки підтримці формату RAW, за допомогою утиліти вирішується проблема “розуміння” між ґаджетом та файлом. Також присутня можливість повернути файл після видалення, випадкового вимикання пристрою, вірусу або поламки операційної системи. Програма відмінно працює на MacOS X та macOS.

Максимально зрозумілий процес відновлення, спрощує роботу ще більше. Все що вам потрібно, це вибрати необхідний диск для сканування, знайти, необхідний файл та вказати місце, де він буде зберігатися після відновлення. Ось так легко, в декілька кліків можна повернути улюблене фото.



Третя характерна риса це фонова робота функціі сканування. Це означае, що поки ви займаетеся своїми справами, чи то перегляд, робота або ігри, програма працює і не змушує вас відволікатися на процес. Невеликий розмір додатку, усього 40Мб, не займає багато місця на вашому ПК та смартфоні. Відмінна оптимізація дозволяє запустити утиліту на будь-якому пристрої. Мале споживання ресурсів не перегружає систему, що дозволяє просканувати диск об’ємом у 500Гб за 30 хвилин, однак час може змінюватися в залежності від характеристик пристрою.

У випадку багаторазового перезаписування файлів на жорсткий диск, USB-накопичувач чи карту пам’яті, дива краще не очікувати. Однак, навіть у такій ситуації часткового відновлення досягти все таки можно. Тому, важливо щоб такий додаток, як EaseUS Data Recovery Wizard, завжди був під рукою.Для того аби подібних випадків не траплялось, ви можете одразу зберегти усі необхідні файли в зручному для вас місці. У цьому якнайкраще допоможе EaseUS Data Recovery Wizard. Завдяки функції зручного провідника, ви легко знайдете та убезпечите свої дані від втрати.Програма розповсюджується двома способами. Перший варіант безкоштовний( Free), другий професійний(Pro). Для ознайомлення з основними функціями програми, відмінно підійде безкоштовна версія. Відмінність між виданнями Free та Pro лише в об’ємі даних, що можна відновити, На даний момент, версію Pro можна придбати за 69,95$. Версію Pro дляможна придбати за 89,95$.Приєднуйся до до багатомільйонної компанії користувачів Ease Us!