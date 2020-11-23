Экономный и мощный: На что способен Intel Core i3 10-го поколения

Intel Core i3-1005G1 10-го поколения - это процессор среднего класса для массовых ноутбуков. Он не такой раскрученный, как тот же Ice Lake 10-го поколения — i5-1035G1. Но его возможностей хватает для выполнения офисных задач и даже игр.

Характеристики

Название процессора: i3 1005G1

Поколение процессора: 10-е поколение

Серия процессора: Ice Lake

Количество ядер: 2

Количество потоков: 4

Базовая частота: 1,2 ГГц

Тактовая частота с ускорением: 3,4 ГГц

Кэш L1: 96 КБ

Кэш L2: 1 МБ

Кэш L3: 4 МБ

Расчетная мощность: 15 Вт

Размер транзистора: 10 Нм

Графический процессор: Intel UHD Graphics G1 (32 ядра EU)

Максимально поддерживаемая память: 64 ГБ

Типы памяти: DDR4-3200, LPDDR4-3733

В отличие от i5-1035G1, который позиционируется для ноутбуков верхнего среднего уровня, i3-1005G1 имеет два ядра вместо четырех, 4 МБ кэш-памяти (вместо 6 МБ) и потребляет также 15 Вт. При этом максимальная частота процессора - 3,4 ГГц, и оба чипа имеют одинаковую графику Intel UHD (G1) с 32 графическими ядрами.

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По сравнению с предшественниками - Intel Core i3-8130U и i3-8145U 8-го поколения, Core i3-1005G1 10-го поколения имеет несколько заметных улучшений. I3-1005G1 основан на 10-нанометровой производственной технологии, которая в целом обеспечивает более холодную работу и более низкое энергопотребление, чем предыдущая 14-нанометровая технология.

Более высокий IPC позволяет процессорам Ice Lake обеспечивать на 18 процентов больше производительности при тех же тактовых частотах. По данным Intel, TDP этого чипа составляет 15 Вт, но может варьироваться от 13 до 25 Вт.

Еще одно большое обновление - графика Intel UHD с 32 ядрами обработки, которая заменяет старый Intel UHD 620 с 24 ядрами. Максимальное разрешение, которое выдает встроенная графика - 5120 x 3200@60Hz для eDP и 4096 x 2304@60Hz для выхода HDMI 1.4.

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Кроме того, новый чип обеспечивает поддержку более быстрой системной памяти (RAM), что позволяет улучшить производительность. Также i3-1005G1 оснащен технологией Intel Deep Learning Boost для более быстрых вычислений на основе искусственного интеллекта.

А10-нанометровый процесс позволяет i3-1005G1 работать относительно холоднее и потреблять меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением.

Процессор в работе

Мы протестировали процессор i3-1005G1 на базе ультрабука Lenovo ideapad 3 15IL05.

Если с таким форм-фактором ноутбуков все более-менее понятно, было интересно посмотреть, как справляется процессор с повседневными задачами и играми. А также, как влияет уменьшенное потребление энергии и греется ли ультрабук при высоких нагрузках.

Сравнительные тесты показывают, что Intel Core i3-1005G1 обеспечивает хороший прирост производительности по сравнению со старыми чипами i3 8-го поколения. Он также превосходит своих родственников Intel Core 8-го поколения. Для реального использования это означает, что i3-1005G1 может отлично справляться с обычными повседневными вычислительными задачами, просмотром веб-страниц, редактированием текстовых и электронных таблиц, воспроизведением видео и тому подобное. Если вы выполняете именно такие задачи — вам даже и не стоит смотреть на более дорогие модели Core i5 или i7 10-го поколения. Тратиться на эти модели имеет смысл только в том случае, если вы регулярно выполняете тяжелые вычислительные задачи, такие как профессиональное редактирование видео или редактирование фотографий.

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Но не стоит забывать и про игры. Intel Core i3-1005G1 отлично справляется с казуалками и способен вытянуть современные ААА-игры на минималках.

Встроенная графика Intel UHD (G1) в Core i3-1005G1 - это только базовое графическое решение. Но новый Intel UHD с его 32 графическими ядрами быстрее, чем 24-ядерный UHD 620 чипов i3 8-го поколения. В целом, UHD Graphics G1 имеет до 25% большую производительности по сравнению с UHD Graphics 620.

Ультрабук Lenovo ideapad 3 15IL05 также оснащен дополнительной видеокартой NVIDIA GeForce MX330 с памятью в 2 Гб. И ее хватает, чтобы запустить GTA V или даже Assasin’s Creed Odyssey. Правда, последняя игра пойдет с низкими настройками графики и разрешением 1280x720.

Также стоит учитывать, что процессор 10-го поколения поддерживает память DDR4-3200, LPDDR4-3733. Это сказывается на быстродействии. А, так как ультрабук Lenovo ideapad 3 15IL05 имеет твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 x2 на 256 ГБ, это еще добавляет плюсы к скорости.

При большой нагрузке включается дополнительный вентилятор для охлаждения процессора, но потока горячего воздуха мы не почувствовали. Температура поднялась максимально до 70 градусов.

Тестирование

Мы провели ряд синтетических тестов, в том числе и внутриигровых.

PassMark CPU Mark (Multi-Thread):

3DMark 11: 5315 баллов

3DMark Cloud Gate: 4302 балла

3DMark Fire Strike: 6304 балла

3DMark Time Spy: 2482 балла

Тест в Assasin’s Creed Odyssey:

Тест в GTA V:

Стресс-тест IntelBurnTest:

Автономность

Ультрабуки, обычно, экономят на батереях, так как все упирается в тонкий корпус и небольшой вес. И тут опять сказывается энергоэффективность процессора. Потребление всего в 15 Вт дает автономность до 6 часов при несильных нагрузках.

Для снижения потребления энергии можно еще воспользоваться небольшой хитростью. Если подключить ультрабук к монитору через HDMI, можно выиграть несколько часов из-за бездействующей подсветки экрана ноута.

Стоимость

Хотя этот параметр больше зависит от производителя ноутбуков, комплектации и установленной версии Windows, в среднем стоимость ноутбука на процессоре Intel Core i3-1005G1 составляет 16-17 тысяч грн. Так что, если вы хотите взять шустрый и экономный ноутбук — самое время обратить внимание на модели с Intel Core i3-1005G1.

Напомним, ранее сообщалось, что Intel выпустила самый мощный в мире процессор.