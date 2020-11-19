Western Digital выпустила три SSD для разных задач

В линейке есть как потребительский накопитель, так и накопитель для IoT.

На выставке FMS 2020 компания представляет три новых решения на основе новых твердотельных накопителей ZNS.

Новое семейство включает в себя твердотельный накопитель Ultrastar® DC ZN540 ZNS NVMe ™, который позволяет разрабатывать более эффективную систему хранения данных; твердотельный накопитель Western Digital® IX SN530, который выдерживает даже мощные нагрузки промышленных и автомобильных приложений; и твердотельный накопитель WD Blue™ SN550 NVMe SSD емкостью 2 ТБ, повышающий производительность ПК.

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Zoned Storage - это новая архитектура хранилища для корпоративного центра обработки данных следующего поколения. Компания Western Digital объявила о тестировании новой Ultrastar DC ZN540 ZNS NVMe SSD для некоторых клиентов. Твердотельный накопитель Ultrastar DC ZN540 ZNS включает в себя вертикально интегрированный двухпортовый контроллер NVMe емкостью до 8 ТБ в стандартном форм-факторе U.2. Используя ZNS, новый DC ZN540 представляет собой твердотельный накопитель нового поколения, идеально подходящий для многопользовательских сред и приложений, ориентированных на данные, например, на обработку потоков событий. По сравнению с обычными твердотельными накопителями, продукт повышает производительность в 4 раза и QoS в 2,5 раза, а также обеспечивает лучшую эффективность: использование данных и масштабирование при снижении стоимости для корпоративной и личной облачной инфраструктуры.

Расширение возможностей промышленных IoT и автомобильных конструкций с интенсивным использованием данных - новый IX SN530 от Western Digital представляет собой надежный твердотельный накопитель NVMe промышленного класса с улучшенной производительностью и выдерживающий даже экстремальные температуры, которые являются неотъемлемой частью работы автомобильных и промышленных приложений. Твердотельный накопитель IX SN530 NVMe идеально подходит для автоматизации работы производства, транспорта, медицины, робототехники, дронов, обороны, розничной торговли, имеет широкий диапазон рабочих температур от -40 ° C до + 85 ° C и обеспечивает рабочую вибрацию 20G. Благодаря скорости чтения до 2400 МБ/с — это высокопроизводительное решение для OEM-производителей, разрабатывающих новые приложения или предварительно работающих с твердотельными накопителями SATA. Он доступен в компактном форм-факторе M.2 2230 или M.2 2280 с емкостью от 85 ГБ до 2 ТБ. Семейство IX SN530 TLC сейчас находится на стадии отбора. Версии SLC будут доступны в январе 2021 года.

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Обеспечение емкости и скорости для создателей контента: линейка продуктов WD Blue теперь предлагает популярный твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe в емкости 2 ТБ, что делает его полезным для графических дизайнеров, аниматоров, видеооператоров, архитекторов и разработчиков программного обеспечения. WD Blue SN550 NVMe обеспечивает скорость выше, более чем в четыре раза по сравнению с самыми быстрыми дисками SATA Western Digital. WD Blue SN550 2 ТБ уже доступен для покупки в некоторых розничных магазинах Western Digital, интернет-магазинах, реселлерах, системных интеграторах и в магазине WD по рекомендованной розничной цене 249,99 долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустила новую линейку SSD для геймеров WD_BLACK.