Илон Маск получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19

Сам основатель Tesla и SpaceX говорит, что испытывает симптомы простуды.

Илон Маск в серии твиттов рассказал о том, что, возможно, заразился коронавирусом. По словам главы SpaceX, он почувствовал симптомы простуды и решил сдать экспресс-тесты.

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"Что-то очень странное происходит. Сдал сегодня четыре теста на Covid. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD", - написал Илон Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Затем он написал, что сдал ПЦР-тест в нескольких лабораториях, но об их результатах он узнает только через сутки.

Напомним, ранее Илон Маск делал несколько противоречивых заявлений о пандемии коронавируса, выступая против карантина.