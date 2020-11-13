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Илон Маск получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19

Комментариев: 7
Сам основатель Tesla и SpaceX говорит, что испытывает симптомы простуды.
Маск пожаловался на качество тестов
Маск пожаловался на качество тестов
EPA/UPG

Илон Маск в серии твиттов рассказал о том, что, возможно, заразился коронавирусом. По словам главы SpaceX, он почувствовал симптомы простуды и решил сдать экспресс-тесты.

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"Что-то очень странное происходит. Сдал сегодня четыре теста на Covid. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD", - написал Илон Маск.

Затем он написал, что сдал ПЦР-тест в нескольких лабораториях, но об их результатах он узнает только через сутки. 

Напомним, ранее Илон Маск делал несколько противоречивых заявлений о пандемии коронавируса, выступая против карантина.

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Теги: коронавирус, Илон Маск
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  17.11.2020, 12:37
Оценка:  0
гость
Так - covid-19, а наоборот - 91-divoc?
гость  (аноним)  17.11.2020, 08:37
Оценка:  -1
гость
Вот это его плющит
ЗовПрироды    17.11.2020, 01:06
Оценка:  +23
ЗовПрироды
Есть расширенный тест на пять пробирок и фольгу. Начать лучше с него.
гость  (аноним)  15.11.2020, 18:36
Оценка:  +1
гость
Ничья, слева больной справа нет.
Вовочка  (аноним)  13.11.2020, 18:34
Оценка:  +1
Вовочка
50/50)
GreenPeace!    13.11.2020, 15:34
Оценка:  +2
GreenPeace!
Экспресс тест никогда не был 100%
гость  (аноним)  13.11.2020, 14:48
Оценка:  -3
гость
почему он сказал про медсестру? тесты с разных органов?)))
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