Тренды YouTube: MORGENSHTERN & Lil Pump и Коронавирус в ноябре 2020

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Коронавирус. Самое главное о профилактике на сегодня | Ноябрь 2020

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Доктор Комаровский рассказал, как себя нужно вести, чтобы не заболеть коронавирусом, как именно передается коронавирус и что нужно делать, если вдруг вы все-же подцепили эту заразу.

MORGENSHTERN & Lil Pump - WATAFUK?!

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Рэпер Моргенштерн записал совместную песню с американским хип-хоп-исполнетелем Lil Pump — выход этого трека ранее активно обсуждался, в частности, Алишер говорил о нем в интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн рассказывал в интервью Дудю, почему не выпускает фит с Lil Pump. Он отметил, что трек не выходит, потому что "еще рано", а также призвал "не забывать, кто он такой, верить или не верить, решать вам".

Напомним, днем ранее в тренды попали Динамо – Шахтер и Самая дорогая покупка на Aliexpress.