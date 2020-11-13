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Тренды YouTube: MORGENSHTERN & Lil Pump и Коронавирус в ноябре 2020

Комментариев: 2
В тренде - музыка и советы от доктора.

Коронавирус. Самое главное о профилактике на сегодня | Ноябрь 2020

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Доктор Комаровский рассказал, как себя нужно вести, чтобы не заболеть коронавирусом, как именно передается коронавирус и что нужно делать, если вдруг вы все-же подцепили эту заразу. 

MORGENSHTERN & Lil Pump - WATAFUK?!

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Рэпер Моргенштерн записал совместную песню с американским хип-хоп-исполнетелем Lil Pump — выход этого трека ранее активно обсуждался, в частности, Алишер говорил о нем в интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн рассказывал в интервью Дудю, почему не выпускает фит с Lil Pump. Он отметил, что трек не выходит, потому что "еще рано", а также призвал "не забывать, кто он такой, верить или не верить, решать вам".

Напомним, днем ранее в тренды попали Динамо – Шахтер и Самая дорогая покупка на Aliexpress.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (2)
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Jochan    13.11.2020, 20:12
Оценка:  -21
Jochan
Моргенштерн, редкое пе-др-ило! Зачем о нем писать? У нас и так мусора в избытке!
веня42    13.11.2020, 14:00
Оценка:  +22
веня42
Как себя вести... Как мыть руки... Как не заразиться... Что кушать или не кушать...
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Интересно что Комаровский будет рассказывать когда заразится?
Наверное он скроет от своих почитателей заражение
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