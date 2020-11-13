2020-й был ужасен: YouTube отказался от ежегодного подведения итогов

2020-й год лишил нас и YouTube Rewind.

YouTube Rewind, ежегодная дань уважения создателям, тенденциям и моментам, определившим платформу, не состоится в этом году.

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Компания выступила с заявлением, в котором признала, что “2020 год был другим“, добавив, что “не кажется правильным продолжать, как если бы это было не так“. Это первый раз, когда Rewind не будет происходить с тех пор, как YouTube начал его в 2010 году. Хотя в последние годы Rewind стал чем-то вроде шутки для сообщества авторов - в 2018 году он стал самым дизлайковым видео всех времен - это все еще основной продукт культуры YouTube. Честно говоря, даже генеральный директор Сьюзан Войчицки признала, что они немного раздражают.

“Мы знаем, что так много хорошего, что произошло в 2020 году, было создано вами“, - говорится в заявлении YouTube. “Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться и рассмешить их. Вы действительно сделали тяжелый год лучше“.

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В то время как многие люди застряли дома из-за пандемии, на YouTube наблюдался всплеск использования, поскольку все больше людей тратили время на потоковую передачу видео в Интернете. По данным компании, к концу марта просмотры видео значительно увеличили аудиторию. Прямая трансляция также активно используется на YouTube и других платформах, таких как Twitch и Facebook.

YouTube не сказал, вернется ли Rewind в 2021 году. Все зависит от того, что принесет будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что новые правила YouTube возмутили пользователей.