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Вечный двигатель - вода и магнит: Эксперименты

Комментариев: 1
Как сделать вечный двигатель из воды?

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Вечный двигатель: вода и магнит. Какой тип двигателя предложил Бойль? Что такое Фонтан Герона? И как можно использовать электромагнитные поля? В этом видео наглядные примеры того, что такое закон сообщающихся сосудов, момент силы, второе начало термодинамики, магнитное и электромагнитное поле, электромагнитная подвеска.

Напомним, ранее блогеры объяснили, что такое вечные двигатели и почему они невозможны.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2020, 14:46
Оценка:  0
гость
Вода и вечный двигатель это сильно
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