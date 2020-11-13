Вечный двигатель - вода и магнит: Эксперименты

Как сделать вечный двигатель из воды?

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Вечный двигатель: вода и магнит. Какой тип двигателя предложил Бойль? Что такое Фонтан Герона? И как можно использовать электромагнитные поля? В этом видео наглядные примеры того, что такое закон сообщающихся сосудов, момент силы, второе начало термодинамики, магнитное и электромагнитное поле, электромагнитная подвеска.

Напомним, ранее блогеры объяснили, что такое вечные двигатели и почему они невозможны.