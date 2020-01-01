Робот Disney оказался реалистичным и жутким

Робот имеет реалистичные глаза и движения головы.

Роботы с человеческим выражением лица становятся все более впечатляющими, но Disney Research может вызвать кошмары своим последним проектом. Gizmodo сообщает, что Disney разработал систему, которая дает роботам-гуманоидам более реалистичные взгляды и движения головы вместо пугающих взглядов, которые вы часто получаете от автоматов. Это изощренный подход, который может сделать вам более комфортным общение с роботом. Только не этот робот - сочетание оболочки без кожи с реалистичными глазами и зубами придает ему вид кибернетического зомби, даже если движения невероятно реалистичны.

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Вам может понравиться технология, если вы не обращаете внимания на внешний вид. Робот знает, что нужно повернуться лицом к вам благодаря датчику изображения на груди, но он на мгновение меняет взгляд в ответ на другой ввод, имитируя склонность человека блуждать глазами, когда они знакомятся с предметом или отвлекаются. Вы также увидите более естественные движения головы, похожие на движения при дыхании, и даже саккады (быстрые движения глаз, когда кто-то изучает ваше лицо). Другими словами, робот ведет себя больше как живое существо, а не как камера с искусственным интеллектом.

Привлекательность робота для Disney довольно очевидна. Они могли бы использовать этот человеческий взгляд для более убедительной аниматроники в своих тематических парках, по крайней мере, как только они найдут кожу, чтобы избежать ужаса на глазах посетителей парка. Однако это также может быть полезно для любого будущего андроида, который должен взаимодействовать с людьми, особенно для ботов-помощников, социальное взаимодействие которых может помочь преодолеть одиночество.

Напомним, ранее сообщалось, что в Disney создали робота-акробата.