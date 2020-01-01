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Дымовая завеса своими руками: Эксперименты

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Как делается дымовая шашка из аммиачной селитры?

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Блогеры из Experiments KD провели эксперимент, где собрали топ дымовых шашек.

Они показали самоделки в действии, а также испытали страйкбольную дымовую шашку. И что будет с бутылкойЮ если поместить туда дымовую шашку?

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.

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Теги: видео, эксперименты
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