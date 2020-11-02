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Создано устройство для превращения любого экрана в сенсорный

Комментариев: 1
Разработку представили на Kickstarter.
Устройство прикрепляется к монитору
Устройство прикрепляется к монитору
kickstarter

Команда разработчиков BLUEVER создала новое устройство, которое может превратить любой экран в сенсорный. Уникальное устройство расположено в правом верхнем углу вашего дисплея и позволит вам взаимодействовать с помощью касания и перетаскивания курсора кончиком пальца.

Стоимость устройства для раннего бронирования - от 69 долларов, что дает экономию 21% от рекомендованной розничной цены. Ожидается, что доставка по всему миру состоится в следующем месяце.

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“С помощью встроенной камеры и инфракрасных лампочек BLUEVER Hello X2 обнаруживает ваш движущийся палец по направлению к монитору и преобразует его в прикосновение и перетаскивание мышью с высокой точностью и без задержки. Это делает вашу работу и развлечения более эффективными и увлекательными.

BLUEVER Hello X2 работает с любым средним ноутбуком или настольным компьютером с ОС Mac или Windows, а размер экрана монитора начинается от 10 до 27 дюймов и превращает их в причудливые сенсорные экраны. Это делает взаимодействие с вашим компьютером более интуитивным и инстинктивным, поэтому ваше жизнь и работа будут эффективнее и проще“.

 

Устройство подходит для всех операционок
Устройство подходит для всех операционок
kickstarter

 

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Если вы перейдете на новый компьютер или монитор другого размера или толщины, вы все равно сможете использовать с ним BLUEVER Hello X2. Он не займет лишнего места на вашем столе, он настолько мал и легок, что не добавит большой нагрузки вашему монитору.

Напомним, ранее сообщалось, что ультразвуковой чип сделает любую поверхность сенсорной.

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Теги: экран, Kickstarter
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
andrey_n    02.11.2020, 16:07
Оценка:  +1
andrey_n
Это устройство лет 10 назад уже продавалось на алике...
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