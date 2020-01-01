Raspberry Pi выпустила встроенный в клавиатуру компьютер

Полноценный компьютер стоит всего 70 долларов.

За восемь с небольшим лет с момента запуска первой модели Raspberry Pi традиционно продавался как модульный компьютер. Вы покупаете плату отдельно, подключаете собственные периферийные устройства, вставляете SD-карту, а затем приступаете к работе над собственным вычислительным проектом. Фонд наблюдал за тем, как третьи стороны, в том числе Кано, создавали свои собственные универсальные решения для ПК на базе Raspberry Pi, что привело к созданию собственного Desktop Kit, в котором были собраны все необходимые технологии для развертывания полнофункционального рабочего стола или компьютера. кодировочная рабочая станция. Теперь дела обстоят еще лучше с запуском Raspberry Pi 400 - полноценного персонального компьютера, встроенного в 78-клавишную клавиатуру, стоимость которой стоит от 70 долларов.

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Pi 400 имеет почти точные размеры официальной клавиатуры и концентратора Raspberry Pi, но со всеми дополнительными портами и разъемами, необходимыми для превращения его в ПК. Питание обеспечивается тем же, хотя и слегка настроенным, четырехъядерным процессором Broadcom BCM2711, установленным в Raspberry Pi 4, вместе с 4 ГБ оперативной памяти, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet и тремя портами USB (два USB 3.0 и один USB 2.0). Также есть два порта micro HDMI, разъем GPIO и слот для карт памяти microSD для ОС и хранения данных.

Raspberry Pi 400 raspberrypi.org

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Компьютерный блок за 70 долларов - это вариант без излишеств: вы буквально получаете клавиатуру, и вам нужно будет добавить собственный источник питания и аксессуары. Однако компьютерный комплект Pi 400 за 100 долларов включает в себя локализованный блок питания, мышь, предварительно отформатированную карту microSD на 16 ГБ, руководство для начинающих и кабель micro HDMI на HDMI-A длиной 1 м. Он очень похож на Desktop Kit, но с еще меньшим количеством деталей.

Идея создания Pi 400 возникла из-за "проблем для менее технических пользователей при настройке устройства с большим количеством деталей, часто без практической поддержки из-за ограничений на посещение дома, связанных с COVID", - подтвердил генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон.

Raspberry Pi 400 raspberrypi.org

Форм-фактор "все в одном" упрощает настройку для людей, которые просто хотят использовать Raspberry Pi в качестве ПК. Меньшее количество компонентов на столе означает меньший беспорядок, более быстрое время установки и демонтажа, а также меньше возможностей неверной настройки устройства. На самом деле это также дает некоторую экономию средств, поэтому комплект значительно дешевле, чем настольный комплект Pi 4 4 ГБ (100 долларов США против 120 долларов США).

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Настольные комплекты Raspberry Pi останутся в продаже для людей, которые хотят гибкости исходного форм-фактора или хотят покупать модели с различными возможностями памяти. В настоящее время компания не планирует предлагать версию Pi 400 на 2 ГБ из-за довольно небольшой пропорциональной экономии затрат, но может решить предложить более мощную модель для «крупных корпоративных или образовательных развертываний, где накопленная экономия затрат составляет стоящее »дальше по дороге.

Для людей определенного возраста Pi 400 может показаться знакомым; 80-е были полны микрокомпьютеров «все в одном», таких как Commodore 64, ZX Spectrum, BBC Micro и Atari 800XL..

Raspberry Pi 400 доступен для покупки с сегодняшнего дня в США, Великобритании и Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что был создан самый маленький компьютер в мире.