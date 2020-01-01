SpaceX готовится отправить астронавтов на МКС уже в октябре

Запуск назначен на 31 октября.

Целевая дата запуска полета, известного как Crew-1 , была перенесена с 23 октября на раннее утро 31 октября, как заявили представители NASA.

"Новая намеченная дата устранит конфликт между запуском и прибытием Crew-1 из предстоящих операций по запуску и посадке "Союза". Это дополнительное время необходимо для обеспечения завершения всех открытых работ, как на земле, так и на борту станции, до прибытия Crew-1", говорится в заявлении представителей NASA.

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Запуск космического корабля "Союз", запланированный на 14 октября, отправит на орбитальную лабораторию астронавта NASA Кейт Рубинс и космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Куд-Сверчкова. Посадка "Союза", также запланированная на следующий месяц, вернет на Землю сотрудника NASA Криса Кэссиди, россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Эта троица живет на станции с апреля.

Тем временем Crew-1 доставит астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Шеннона Уокера и Виктора Гловера, а также японского космического астронавта Соичи Ногучи в орбитальную лабораторию на борту капсулы SpaceX Crew Dragon. Если все пойдет по новому плану, эта капсула будет запущена на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде в 08:40 по Киеву 31 октября.

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"SpaceX продолжает добиваться прогресса в подготовке космического корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9, и скорректированная дата дает командам дополнительное время для завершения открытых работ перед запуском", - написали представители NASA в заявлении.

Задержка также даст менеджерам космических станций больше времени для расследования небольшой утечки воздуха в лаборатории и, возможно, определения ее источника, добавили представители NASA. В агентстве подчеркнули, что утечка не представляет угрозы для экипажа космической станции.

Crew-1 станет первой из по крайней мере шести операционных миссий, которые SpaceX отправит на орбитальную лабораторию в рамках контракта NASA на 2,6 миллиарда долларов, который компания подписала в 2014 году. Но это не будет первый полет SpaceX с экипажем. Это достижение принадлежит Demo-2, испытательной миссии, в ходе которой астронавты NASA Боб Бенкен и Дуг Херли доставили на станцию ​​два месяца в начале этого года.

SpaceX - не единственная компания, которая заключила сделку с NASA по перевозке экипажей. Boeing подписал аналогичный контракт в 2014 году на сумму 4,2 миллиарда долларов. Boeing выполнит эту сделку, используя капсулу под названием CST-100 Starliner, которая должна совершить испытательный полет без экипажа на станцию ​​в следующем году.

Это будет вторая попытка Starliner в этой миссии. В Starliner произошел сбой, который помешал встретиться с орбитальной лабораторией с первой попытки, которая была запущена в декабре 2019 года.