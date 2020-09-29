Самый большой в мире реактивный двигатель получил сертификацию

Команда GE Aviation получила официальную сертификацию в США на самый большой в мире двигатель для коммерческих самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило двигатель GE9X после тысяч часов испытаний и позволило установить двигатель на борту самого большого в мире двухмоторного самолета Boeing 777X.

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GE Aviation впервые запустила свой GE9X еще в 2016 году, продемонстрировав чудовищный двигатель с передним вентилятором диаметром более 3 м и способностью создавать тягу в 45 360 кг. Перед первым полетом в 2018 году компания внесла несколько изменений в конструкцию, уменьшив количество лопастей вентилятора с 22 до 16, чтобы сделать его легче, и увеличила размер до 3,41 м в поперечнике.

Еще до того, как состоялся этот первый полет, GE Aviation заявила, что у нее были сотни заказов от целого ряда клиентов в области авиации, но ее основное внимание было сосредоточено на предстоящем семействе широкофюзеляжных самолетов от Boeing. GE9X, разработанный для этих пассажирских самолетов нового поколения 777X, впервые был установлен в прошлом году перед первым полетом в январе 2020 года.

Тем временем FAA было занято испытанием этого огромного двигателя. Процесс сертификации включал восемь двигателей, которые прошли чуть менее 5000 часов и 8000 циклов испытаний, что привело к сертификации по Части 33 от авиационных регулирующих органов. GE Aviation заявляет, что в настоящее время проводит еще 3000 часов наземных испытаний, чтобы получить так называемое разрешение на расширенные операции, которое требуется для рейсов, которые проходят немного дальше от аэропортов.

GE9X на испытательном стенде в испытательном центре GE Aviation GE

"Для создания такого революционного продукта, как двигатель GE9X, нужны лучшие в мире таланты в области реактивного движения", - говорит Джон Слэттери, президент и генеральный директор GE Aviation. "Нет замены, которая могла бы достичь сочетания размера, мощности и топливной эффективности GE9X. Этот двигатель обеспечит нашим клиентам-авиакомпаниям непревзойденную ценность и надежность. Я хочу поздравить всю команду GE9X и поблагодарить Boeing, наших партнеров и поставщиков за сотрудничество в достижении этого невероятного достижения".

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Сам двигатель GE9X имеет такую ​​же ширину, как фюзеляж Boeing 737, и на 10 процентов эффективнее двигателя GE90, который используется в нынешнем поколении Boeing 777. Также утверждается, что он обеспечивает на пять процентов более высокую эффективность расхода топлива, чем любой другой двигатель в этом классе, а также производит меньше выбросов.

"Подобно тому, как GE90 был пионером новой технологии для двигателей коммерческих самолетов более 25 лет назад на Boeing 777, GE9X устанавливает новый стандарт производительности и эффективности двигателей благодаря использованию самых передовых технологий GE, разработанных за последнее десятилетие», - говорит Билл Фитцджеральд, вице-президент и генеральный менеджер по эксплуатации коммерческих двигателей GE Aviation.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство испытало ионный двигатель на воздухе.