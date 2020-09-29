Самый большой в мире реактивный двигатель получил сертификацию
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило двигатель GE9X после тысяч часов испытаний и позволило установить двигатель на борту самого большого в мире двухмоторного самолета Boeing 777X.
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GE Aviation впервые запустила свой GE9X еще в 2016 году, продемонстрировав чудовищный двигатель с передним вентилятором диаметром более 3 м и способностью создавать тягу в 45 360 кг. Перед первым полетом в 2018 году компания внесла несколько изменений в конструкцию, уменьшив количество лопастей вентилятора с 22 до 16, чтобы сделать его легче, и увеличила размер до 3,41 м в поперечнике.
Еще до того, как состоялся этот первый полет, GE Aviation заявила, что у нее были сотни заказов от целого ряда клиентов в области авиации, но ее основное внимание было сосредоточено на предстоящем семействе широкофюзеляжных самолетов от Boeing. GE9X, разработанный для этих пассажирских самолетов нового поколения 777X, впервые был установлен в прошлом году перед первым полетом в январе 2020 года.
Тем временем FAA было занято испытанием этого огромного двигателя. Процесс сертификации включал восемь двигателей, которые прошли чуть менее 5000 часов и 8000 циклов испытаний, что привело к сертификации по Части 33 от авиационных регулирующих органов. GE Aviation заявляет, что в настоящее время проводит еще 3000 часов наземных испытаний, чтобы получить так называемое разрешение на расширенные операции, которое требуется для рейсов, которые проходят немного дальше от аэропортов.
"Для создания такого революционного продукта, как двигатель GE9X, нужны лучшие в мире таланты в области реактивного движения", - говорит Джон Слэттери, президент и генеральный директор GE Aviation. "Нет замены, которая могла бы достичь сочетания размера, мощности и топливной эффективности GE9X. Этот двигатель обеспечит нашим клиентам-авиакомпаниям непревзойденную ценность и надежность. Я хочу поздравить всю команду GE9X и поблагодарить Boeing, наших партнеров и поставщиков за сотрудничество в достижении этого невероятного достижения".
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Сам двигатель GE9X имеет такую же ширину, как фюзеляж Boeing 737, и на 10 процентов эффективнее двигателя GE90, который используется в нынешнем поколении Boeing 777. Также утверждается, что он обеспечивает на пять процентов более высокую эффективность расхода топлива, чем любой другой двигатель в этом классе, а также производит меньше выбросов.
"Подобно тому, как GE90 был пионером новой технологии для двигателей коммерческих самолетов более 25 лет назад на Boeing 777, GE9X устанавливает новый стандарт производительности и эффективности двигателей благодаря использованию самых передовых технологий GE, разработанных за последнее десятилетие», - говорит Билл Фитцджеральд, вице-президент и генеральный менеджер по эксплуатации коммерческих двигателей GE Aviation.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство испытало ионный двигатель на воздухе.
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