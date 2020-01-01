Самодельная теплоизоляция против покупной: Эксперименты

Получится ли сделать утеплитель еще теплее?

Допустим есть у нас некая штука которую нужно утеплить, как можно лучше и как можно дешевле, например гаражные ворота. Так как наращивать слой теплоизоляции до бесконечности мы не можем, и скорее всего больше чем 5 сантиметров теплоизоляции в гаражные ворота у нас не влезет, а хочется чтоб было теплее, но покупать супер дорогие пир-панели не очень хочется.

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В общем задача на сегодня такова: получить максимум теплозащиты имея толщину всего лишь 5 сантиметров.

Сравнивать блогер из Огненное ТВ будет такие утеплители как эппс (экструдированный пенополистирол), минвата (минеральная вата) и парочку своих самодельных утеплителей.

Напомним, ранее блогеры показали, как сварить яйцо без огня и электричества.