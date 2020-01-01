Спутник NASA заснял дым пожаров и ураганы над США

Сезоны лесных пожаров и ураганов в Америке побили все рекорды в 2020 году, и осталось еще несколько месяцев.

Дым лесных пожаров из Калифорнии обрушивается на всю страну, встречая по пути ураганы NASA

На изображениях, которые объединяют недавние фото, сделанные несколькими разными спутниками НАСА с 14 по 16 сентября, оранжевый дым от огромной серии лесных пожаров на Западном побережье США проходит через всю страну, сталкиваясь с тропическими циклонами с другой стороны.

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Одно изображение от 15 сентября показывает, как две погодные катастрофы напрямую взаимодействуют между собой, поскольку порывистый ветер от урагана Полетт буквально блокирует распространение дыма лесных пожаров в верхних слоях атмосферы в Атлантический океан. Между тем, ураган Салли, который в то время обрушился на побережье Мексиканского залива, толкает шлейф дыма дальше на север. Когда на следующий день Полетт рассеялась, дым продолжил свой путь на восток над океаном.

Эти составные изображения ясно показывают интенсивность продолжающихся сезонов ураганов и лесных пожаров, обрушивающихся на Северную Америку, оба из которых уже вошли в историю.

Лесные пожары в Калифорнии уже сожгли более 1,4 миллиона гектаров земли по состоянию на 21 сентября, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд в 768 000 гектаров, установленный в 2018 году, по данным Cal Fire, пожарного агентство правительства штата. Агентство сообщило, что в этом году произошли шесть из 20 крупнейших пожаров в штате, а некоторые клубы дыма поднялись в воздух более чем на 17 километров - еще один рекорд пожаров в Северной Америке. А сезон лесных пожаров еще даже не закончился.

Три спутниковые карты от 14 (вверху), 15 и 16 сентября показывают гигантский шлейф дыма от лесных пожаров Западного побережья, проходящих мимо ураганов на побережье Мексиканского залива и восточном побережье NASA

Между тем сезон ураганов бьет собственные рекорды. В среду (16 сентября) ураган Салли обрушился на берег около Галф-Шорс, штат Алабама, как ураган категории 2, вызвав "историческое и катастрофическое наводнение", согласно Национальному центру ураганов (NHC). Ураганы Салли и Полетт (которые обрушились на Бермудские острова как ураган категории 1 14 сентября) были лишь двумя из пяти названных тропических циклонов, которые одновременно развивались в Атлантическом океане ранее на этой неделе; только однажды, в 1971 году, такое количество штормов было зарегистрировано в Атлантике одновременно.

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Сезон ураганов в Атлантике в 2020 году был настолько активным, что у правительства буквально закончились названия для новых штормов. В пятницу (18 сентября) тропический шторм Уилфред стал 23-м штормом в сезоне, исчерпавшим официальный алфавитный список названий года. Поскольку до конца сезона осталось несколько месяцев, NHC перешел на греческие буквы для следующих 24 названных штормов. Позднее в тот же день у побережья Португалии образовалась тропический шторм Альфа.

Согласно исследователям климата, рекордные сезоны лесных пожаров и ураганов усугубляются продолжающимся глобальным изменением климата. Вот как изменение климата с каждым годом усиливает лесные пожары и ураганы.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном.