Илон Маск: Мы должны стать многопланетным видом

Илон Маск заявил, что мы должны стать многопланетным видом, прежде чем Солнце поглотит Землю.

Генеральный директор SpaceX не потрудился нарисовать оптимистичный взгляд на будущее человечества, когда он появился на подкасте New York Times Sway на этой неделе, вместо этого сразу перешел к делу и ясно дал понять, что конец неизбежен.

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Выступая перед ведущей Карой Свишер, Маск сказал, что не пытается быть “мрачным и пессимистичным“, но отметил, что “за тысячелетия было много событий вымирания“.

“Эти [события вымирания] вызваны метеоритами, супервулканами, просто естественными изменениями климата, которые действительно становятся очень серьезными, но темпами, которые нам кажутся медленными. А потом, в конце концов, Солнце расширится и поглотит Землю. Это обязательно произойдет“.

Маск говорит, что чтобы помочь людям выжить после этого неизбежного поглощения, человечество должно стать “многопланетным видом в космической цивилизации“.

Предприниматель-миллиардер надеется помочь в этом с помощью массивной ракеты SpaceX Starship, которая проходит испытания и строительство на заводе компании в Бока-Чика в Техасе.

Starship задумывается как многоразовая ракета, которая, как надеется Маск, будет безопасной для использования людьми в ближайшие несколько лет. Чтобы доставить миллион человек на Марс, SpaceX, по-видимому, потребуется произвести 1000 ракет Starship в течение девяти лет.

Обсуждая ракету, Маск сказал:

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“Думаю, мы запустим Starship где-то в следующем году, ближе к августу. Запустим в автоматическом режиме, без людей. Я думаю, что через два года это будет безопасно для людей, но точно через три. Мы можем снизить затраты на пространство, поэтому мы экономим налогоплательщику много денег. Мы продвигаем технологию запуска за счет многоразовых ракет. Возможность повторного использования очень важна для доступа в космос“.

Хотя SpaceX еще через несколько лет, чтобы обеспечить транспорт для всех, Маск ясно дал понять, что Солнце не поглотит Землю “в ближайшее время“.

Ученые согласны с тем, что это событие в конечном итоге состоится, но по их оценкам, у нас осталось минимум шесть миллиардов лет до того, как Солнце, наконец, зайдет за нами.

В то время как Маск считает, что человечество должно сосредоточиться на переезде на Марс, генеральный директор Amazon Джефф Безос, который также владеет аэрокосмической компанией Blue Origin, считает, что космические станции - это путь вперед.

“Но что бы то ни было, если у вас есть продвинутые ракеты, вы можете решить, хотите ли вы жить на космической станции или на Марсе. Итак, сейчас нам предстоит долгий путь. Потому что мы даже не можем вернуться на Луну“, - добавил Маск..

Генеральный директор SpaceX признал, что его беспокоит, что люди “замедляют наши темпы улучшения“, поскольку мы хотим “убедиться, что цивилизация со временем улучшается“, но он признал важность создания “полностью многоразовой орбитальной ракеты“.

Мы надеемся, что мы разберёмся до того, как истекут наши шесть миллиардов лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал построить ракету еще больше.