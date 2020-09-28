Как получить самый активный металл на Земле: Эксперименты

Цезий не обязательно покупать. Его можно получить и дома.

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как получить самый активный металл на Земле - цезий. И что с ним можно сделать.

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Мода на цезий появилась не так давно, потому цены на него выросли. Например, за 10 граммов цезия просят почти 300 долларов. Такая стоимость не позволяет обычному человеку взять его для проведения экспериментов. Поэтому блогер покажет, как его можно получить при помощи химии и с меньшими затратами.

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