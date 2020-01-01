В США судья спас TikTok, отменив запрет на блокировку

Приложение должны были заблокировать уже сегодня.

TikTok получил спасательный круг в воскресенье вечером, когда федеральный судья вынес предварительный судебный запрет на решение правительства США запретить загрузку приложения.

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Запрет должен был начаться в полночь, и юридический маневр стал последним шагом TikTok, чтобы предотвратить вступление запрета в силу, решение, которое, по его словам, начнет подрывать бизнес во всем мире.

“Я очень рада, что суд вынес судебный запрет, препятствующий реализации запрета TikTok, который запрещал бы новым пользователям загружать приложение“, - написала в Twitter временный руководитель TikTok Ванесса Паппас. “Мы продолжим стремиться защищать права наших пользователей, партнеров, артистов, сотрудников, предприятий и авторов“.

Президент Трамп вынуждает принадлежащую Китаю материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать приложение, ссылаясь на опасения, что на ByteDance может оказать неоправданное давление китайское правительство. ByteDance, похоже, заключила сделку с Oracle и Walmart, но условия транзакций не ясны, и обе стороны сделали противоречивые комментарии с момента объявления о сделке на прошлой неделе.

Сделка, похоже, получила одобрение правительства США, и теперь она должна получить одобрение правительства Китая. Не факт, что китайские власти поступят так, когда многие критики в Китае недовольны давлением Трампа на ByteDance с целью передать то, что было жемчужиной технологического сектора страны, в американские руки.

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TikTok стал феноменом социальных сетей, пока не оказался под прицелом президента. У него более 100 миллионов пользователей в Америке, и до этого лета он ежедневно добавлял более 400 000 пользователей. Затем, в августе, Трамп издал два административных приказа, которые уничтожат приложение на американском языке, и этот шаг должен был заставить ByteDance продать TikTok.

Первое распоряжение - это то, из-за чего TikTok и правительство боролись в федеральном суде в эти выходные. Он запрещает новые загрузки, но позволяет приложению продолжать работу. Второе распоряжение остановит всю деятельность TikTok в США с 12 ноября. Но даже этот первый запрет ограничит рост TikTok и подтолкнет пользователей к другим конкурирующим платформам, таким как Instagram, YouTube и нескольким гораздо меньшим конкурентам.

Воскресное судебное разбирательство стало лишь последней главой в драме вокруг TikTok, которая разыгралась на удивление публично и вовлекла некоторых из самых богатых и влиятельных фигур в политике и бизнесе. В то время как адвокаты явились в суд рано утром в воскресенье, судья Карл Николс объявил свое решение примерно в 20:30 по местному времени, за несколько часов до начала запрета.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна хочет запретить TikTok.