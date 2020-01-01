Samsung представила защищенный планшет Galaxy Tab Active3

Он не боится воды и падений с высоты.

В понедельник компания Samsung представила Galaxy Tab Active3, новый планшет повышенной прочности, который наследует дизайн Tab Active 2, что делает его подходящим для сложных рабочих сред и отличается повышенной производительностью для максимальной производительности.

Galaxy Tab Active3 будет доступен для покупки на некоторых рынках, включая Европу и Азию, начиная с сегодняшнего дня, а позже будет доступен для других регионов.

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Комментируя запуск, Кей Си Чой, исполнительный вице-президент и глава глобальной группы мобильных B2B бизнес-подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics, сказал: "При разработке новой Galaxy Tab Active3 мы прислушивались к отзывам наших клиентов и партнеров и сосредоточились на создании продукта, который сделать работу проще. Galaxy Tab Active3 не только более долговечен, но и его производительность была улучшена для поддержки новейших приложений для максимальной производительности".

Galaxy Tab Active3 оснащен 8-дюймовым ЖК-дисплеем WUXGA PLS TFT с разрешением 1920 x 1200 пикселей и активной клавишей для быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям или программам. Устройство имеет сертификат MIL-STD-810H для работы в экстремальных условиях, а также степень защиты от пыли и воды IP68.

Под капотом планшета установлен восьмиядерный процессор Exynos 9810 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью до 128 ГБ, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD. Он питается от сменного аккумулятора емкостью 5050 мАч, который поддерживает зарядку через USB и POGO pin. Есть "Режим без батареи", который питает планшет без батареи.

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Galaxy Tab Active3 оснащен задней камерой на 13 МП и фронтальной камерой на 5 МП. Кроме того, планшет поддерживает сенсорную чувствительность, что позволяет профессионалам использовать его в перчатках, и Google ARCore для включения новых сервисов дополненной реальности.

Другие функции включают Samsung Dex, который обеспечивает взаимодействие с ПК, датчик отпечатков пальцев и S Pen с сертификацией IP68. Устройство представляет собой противоударное устройство с защитной крышкой для входящих сообщений.

Варианты подключения на борту устройства включают: Wi-Fi 6, GPS / Glonass / Beidou / Galileo, NFC с EMV Level 1 и USB 3.1 Gen 1. На Tab Active3 установлен Android 10 с поддержкой до трех поколений обновлений ОС Android, а также регулярные обновления безопасности Android.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал планшет с гибким экраном.