Xiaomi представила свой первый 8К-телевизор на 82 дюйма

Телевизор можно подключить к 5G при помощи симки.

Xiaomi сегодня представила новый Mi TV Lux 82 ″, а также свой первый 8K OLED-телевизор Mi TV Lux Ultra 82 ″ 8K в Китае. Оба они имеют технологию компенсации движения MEMC и поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos. Модель 8K может декодировать с источника до 8K 60 Гц с новым процессором, а также имеет поддержку 5G через SIM-карту.

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82-дюймовая модель 8K предлагает яркость 2000 нит, использует технологию подсветки Mini LED, которая имеет 960 зон управления светом, технологию управления светом Sharp shadow. Телевизор предлагает 4096 уровней регулировки яркости и широкую цветовую гамму 98% P3. По бокам у него выдвижная звуковая панель с 8 динамиками. 82-дюймовая модель 4K имеет зоны управления освещением, яркость 1000 нит, широкую цветовую гамму DCI-P3 93% и динамики с 6 модулями. Они также поставляются с MIUI для TV 3.0 и Xiao Ai 3.0 с функцией распознавания голоса в дальней зоне.

Mi TV Lux (82 ″) технические характеристики

Mi TV Lux 82-дюйма 4K xiaomi

82-дюймовый (3840 × 2160 пикселей) 4K OLED-дисплей с углом обзора 178 градусов, цветовым охватом DCI-P3 93%, максимальной яркостью 1000 нит, контрастностью 1400000: 1, HDR 10+, MEMC, Dolby Vision, отклик 6,5 мс время

Четырехъядерный процессор Cortex A73 MediaTek MT9650 с графическим процессором Mali-G52 MC1

Автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменная частота обновления (VRR) позволяет избежать задержек, разрывов и зависаний изображения

4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ для хранения

Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (включая HDMI eARC), 2 x USB, S / PDIF, Ethernet

MPEG1 / 2/4, H.264, H.265 и т. Д.

Шесть динамиков (2 левого и правого канала по 12,5 Вт, 2 канала объемного звучания по 15 Вт, сверхнизкочастотный сабвуфер, 2.1.2 Dolby Atmos, DTS audio, Dolby Audio

Mi TV Lux Ultra (82 ″) технические характеристики

Mi TV Lux Ultra 82-дюймов 8K OLED xiaomi

82-дюймовый (7680 × 4320 пикселей) 8K OLED-дисплей с углом обзора 178 градусов, 98% цветовой гаммой DCI-P3, максимальной яркостью 2000 нит, контрастностью 1400000: 1, HDR 10+, MEMC, Dolby Vision

Четырехъядерный (Dual Cortex A73 + Dual Cortex A53) процессор Novatek 72685 с графическим процессором Mali G51 MP4, поддержка 5G

Автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), затемнение по постоянному току, переменная частота обновления (VRR) позволяет избежать задержек, разрывов и зависаний изображения

4 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти

Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI 2.1 (включая HDMI eARC), 2 x USB, S / PDIF, Ethernet

MPEG1 / 2/4, H.264, H.265 и т. Д.

Выдвижные 8-элементные динамики, включая высокочастотный 10 Вт x 2, среднечастотный 10 Вт x 2, низкочастотный 20 Вт x 2 + 2, электронный кроссовер с двойным усилением, Dolby Atmos, DTS audio, Dolby Audio

4K-телевизор Mi TV Lux 82 ″ стоит 9999 юаней (1465 долларов США) и поступит в продажу в Китае с сегодняшнего дня, а телевизор Mi TV Lux Ultra 82 ″ 8K продается по цене 49999 юаней (7330 долларов США) и поступят в продажу в Китае с 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор.