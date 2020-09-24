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В Android 11 сломалась многозадачность

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Некоторые приложения работают некорректно.
В Android 11 нашли критичную ошибку
В Android 11 нашли критичную ошибку
androidpolice.com
Android 11 представил ряд новых функций, в том числе некоторые настройки экрана недавних приложений, в которых добавлены полезные кнопки и удален бесполезный жест. Но это не единственные изменения, которые новая версия внесла в переключатель приложений - некоторые пользователи сообщают, что экран недавних приложений полностью переключается на финальную версию Android 11.

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Вместо того, чтобы вызывать экран недавних приложений с помощью смахивания вверх и удержания на панели запуска, есть просто разочаровывающий эффект отскока. А смахивание и удерживание в приложении приводит к странным результатам, например, когда приложение демонстрирует уменьшение масштаба до пустых обоев, а других недавних приложений не видно.

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Проблемы с экраном недавних приложений, похоже, возникают на устройствах Pixel под управлением Android 11 вплоть до Pixel 2. Некоторые пользователи смогли исправить это, заблокировав и разблокировав устройство, но для других можно было вернуться к нормальному состоянию после полной перезагрузки системы. Другие пользователи сообщают, что отображается экран недавних приложений, но сначала он останавливается на несколько секунд.
 
Проблема должна быть исправлена ​​в ближайшее время, согласно обновлению в системе отслеживания проблем Android, которое было опубликовано всего через два дня после публичного выпуска Android 11.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Google случайно разослала новую версию Android 11.
 

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Теги: Android 11, ошибки
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