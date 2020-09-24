В Android 11 сломалась многозадачность

Некоторые приложения работают некорректно.

Android 11 представил ряд новых функций, в том числе некоторые настройки экрана недавних приложений, в которых добавлены полезные кнопки и удален бесполезный жест. Но это не единственные изменения, которые новая версия внесла в переключатель приложений - некоторые пользователи сообщают, что экран недавних приложений полностью переключается на финальную версию Android 11.

Читай также: Android откажется от 32-битных приложений Вместо того, чтобы вызывать экран недавних приложений с помощью смахивания вверх и удержания на панели запуска, есть просто разочаровывающий эффект отскока. А смахивание и удерживание в приложении приводит к странным результатам, например, когда приложение демонстрирует уменьшение масштаба до пустых обоев, а других недавних приложений не видно.

Читай также: Google отменил презентацию Android 11 Проблемы с экраном недавних приложений, похоже, возникают на устройствах Pixel под управлением Android 11 вплоть до Pixel 2. Некоторые пользователи смогли исправить это, заблокировав и разблокировав устройство, но для других можно было вернуться к нормальному состоянию после полной перезагрузки системы. Другие пользователи сообщают, что отображается экран недавних приложений, но сначала он останавливается на несколько секунд. Проблемы с экраном недавних приложений, похоже, возникают на устройствах Pixel под управлением Android 11 вплоть до Pixel 2. Некоторые пользователи смогли исправить это, заблокировав и разблокировав устройство, но для других можно было вернуться к нормальному состоянию после полной перезагрузки системы. Другие пользователи сообщают, что отображается экран недавних приложений, но сначала он останавливается на несколько секунд.

Проблема должна быть исправлена ​​в ближайшее время, согласно обновлению в системе отслеживания проблем Android, которое было опубликовано всего через два дня после публичного выпуска Android 11.